Eine Komödie zum Auftakt

Der Countdown läuft: Am Donnerstag, 16. Juli, geht das Olympia-Kino nach vier Monaten Corona-Pause wieder an den Start. Das Programm knüpft an die Zeit vor dem Lockdown an. Zur Eröffnung wird die Komödie „Knives out – Mord ist Familiensache“ gezeigt.

Die Kinobetreiber können jedoch nicht einfach dort weitermachen, wo sie aufgehört haben. Vieles ist nun anders. Gab es vorher freie Platzwahl, müssen nun Plätze mit festem Abstand vergeben werden. Jede zweite Reihe bleibt frei, zwischen jedem Einzelgast oder jeder Gruppe liegen zwei unbesetzte Plätze. Von den eigentlich 129 Sitzplätzen bleiben je nach Zusammensetzung der Besucher 25 bis 32 übrig.

Je mehr Gruppen kommen, desto besser ist die potenzielle Auslastung des Lichtspielhauses. Gruppen dürfen nämlich ohne Abstand zusammensitzen, erklärt die Förderkreischefin Wiebke Dau-Schmidt. Die Kinobetreiber setzen dabei auf Verantwortung bei ihren Gästen: „Wir werden sicherlich nicht kontrollieren, wer mit wem verwandt ist.“

Es wird auch weiterhin möglich sein, spontan zu einem Filmbesuch zu kommen. Wer auf Nummer sicher gehen will, bucht online oder an der Kasse im Voraus. Dabei müssen gleich die Plätze angegeben werden, auf denen man sitzen möchte. Ähnlich wie beim Gaststättenbesuch müssen alle Kinobesucher zudem einen Zettel mit Name, Telefon oder E-Mail-Adresse hinterlegen, damit nachverfolgbar ist, wer unter den Gästen war. Dau-Schmidt bittet Besucher darum, sich das Formular von der Homepage auszudrucken und bereits ausgefüllt mitzubringen.

Moderne Lüftungsanlage

Auch für den Kassenraum gelten neue Regeln: Dort hat immer nur ein Gast oder eine kleine zusammengehörende Gruppe Zutritt. Beim Betreten und Verlassen des Kinos ebenso wie bei Toilettengängen ist eine Maske zu tragen. Wer gerne etwas trinken und knabbern möchte, wird gebeten, dies gleich mit in den Kinosaal zu nehmen. Für frische Luft im Kino sorgt die vergleichsweise neue Lüftungsanlage.

Das Kinoprogramm folgt der Vorführschiene der Vergangenheit. Wochentags gibt es am Abend einen Film, freitags, samstags und sonntags zwei, samstags und sonntags zusätzlich einen Kinderfilm. Kinder müssen künftig in Begleitung eines Erwachsenen kommen.

Leicht verändert sind die Anfangszeiten, weil die Betreiber zwischen den Filmen künftig eine statt eine halbe Stunde einplanen, um beispielsweise Türklinken und den Kassenraum zu desinfizieren, wie Förderkreischefin Dau-Schmidt erklärt. Die Ausgabe von Getränken und Knabbereien ist mit einer Plexiglasscheibe zusätzlich geschützt worden, das Kassenhäuschen verfügt bereits über eine Glasscheibe, die heruntergezogen werden kann.

Doch warum hat der Neustart in Leutershausen vergleichsweise lange gedauert? Wiebke Dau-Schmidt räumt ein, dass der Start früher geplant gewesen sei, eine Großbestellung des Vereins mit Hygieneartikeln sei leider schiefgelaufen und zu spät eingetroffen.

Dafür hat das Olympia nicht ganz so große Probleme wie Mainstream-Kinos, Filme zu zeigen. Die Streifen werden hier ohnehin meist ein wenig später gezeigt. Im neuen Programm stehen daher Werke, die beim Lockdown gerade angelaufen waren. Zu Letzterem zählen die „Känguru-Chroniken“ oder der Oscar-Gewinner „Parasite“, der Anfang August ins Olympia kommt.

Dau-Schmidt freut sich über die Solidarität, die der Verein während des Lockdowns erfahren hat. So überschritt die Zahl der Mitglieder die Marke von 500; sie verschaffen dem Verein über Beiträge ein finanzielles Fundament. Gleichwohl sind die Rücklagen abgeschmolzen. Events wie das Kino-Open-Air an der Mühle können nicht stattfinden, Kulturveranstaltungen sind vorerst tabu, Veranstaltungen mit Schauspielern oder Regisseuren in weite Ferne gerückt, und auch das Seniorenkino wird es vorerst nicht geben. „Alles hängt davon ab, wie es weitergeht“, sagt die Vorsitzende und fügt hinzu: „Wenn die Vorführungen immer ausverkauft sind, dann wird es gehen.“ Die Zukunft dürfte auch Thema bei der Mitgliederversammlung an diesem Mittwoch sein. Sie findet ab 20 Uhr im Kino statt.

Info: www.olympia-leutershausen.de

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.07.2020