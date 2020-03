Entscheidungen per Post statt per Hand

„In Einzelfällen gab es dies aus Zeitgründen schon mal, aber in dieser Form noch nicht.“ Mit diesen Worten kommentierte Hirschbergs Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter die künftige Vorgehensweise mit Gemeinderatsentscheidungen in Zeiten der Corona-Krise. Denn die Verwaltung setzt auf Umlaufbeschlüsse, da in absehbarer Zeit keine Gemeinderatssitzungen im Bürgersaal mehr stattfinden.

Ursprünglich war für den 31. März eine öffentliche Sitzung anberaumt. Die Entscheidungen zu sechs Punkten, die an diesem Abend auf der Tagesordnung hätten stehen sollen, werden nun per Umlauf getroffen, wie Richter erläutert. Die Räte bekamen dazu die Unterlagen zugeschickt und müssen bis zum 31. März auf der beigefügten Zustimmungserklärung ankreuzen, ob sie dafür oder dagegen sind. Die Verwaltung weist darauf hin, dass der Umlaufbeschluss nur zustande kommt, wenn bis zum 31. März kein Mitglied des Gemeinderats widerspricht. Sonst müsste es eine öffentliche Sitzung geben oder der Punkt von der Tagesordnung genommen werden. Im Nachhinein gibt die Verwaltung bekannt, wie die Abstimmung verlaufen ist.

Feuerwehr erhält Digitalfunk

Ein Punkt auf der Tagesordnung betrifft die Freiwillige Feuerwehr. Hirschberg ist demnach eine der letzten Kommunen des Unterkreises, die noch nicht am Digitalfunk teilnehmen kann. Die Vorbereitungen hierzu begannen bereits 2018. Im Juni 2019 bewilligte der Kreis eine Förderung in Höhe von 7200 Euro. Um diese nicht zu verlieren, muss die Maßnahme beginnen. 50 000 Euro sind dafür im Haushaltsplan 2020 berücksichtigt. Die Verwaltung soll nun mit der beschränkten Ausschreibung beauftragt werden und den Auftrag an den wirtschaftlich günstigsten Anbieter vergeben.

Ein sehr erfreulicher Punkt ist die Spende des Fördervereins der Grundschule Großsachsen über 5400 Euro. Mit dem Geld soll ein Balltrichter vor der Schule errichtet werden. Um die Aufstellung, also Erdaushub, Montage, Abnahme der Montagearbeiten sowie Organisation der TÜV-Abnahme, kümmert sich die Gemeinde.

Die Verwaltung bittet ferner um die Zustimmung für die Aufnahme eines Kredits über 1,5 Millionen Euro bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau zu einem Zinssatz von 0,1 Prozent bei einer Laufzeit von 20 Jahren. Die Kreditaufnahme ist notwendig, weil nach dem aktuellen Zeitplan im April mit dem Neubau des evangelischen Kindergartens in Leutershausen begonnen werden soll. Für diesen Bau ist eine erste Summe von 2,8 Millionen Euro für das Jahr 2020 vorgesehen.

Neue Stationen fürs Ruftaxi

In regelmäßigem Abstand berichtet die Verwaltung über die Nutzung des Ruftaxi-Angebots. Seit Jahren wurde darüber hinaus in enger Abstimmung mit VRN und Taxiunternehmer die Einrichtung von zusätzlichen Haltestellen im Bereich der Aussiedlerhöfe (Schwanenstein) und dem Gewerbegebiet Speck (Carl-Benz-Straße) untersucht. Hier konnte nun eine Lösung gefunden werden, die das Taxiunternehmen Zarrougui aus Heddesheim umsetzen wird.

Ursprünglich wollte die Verwaltung auf dem Dach des neuen evangelischen Kindergartens in Leutershausen die Voraussetzungen schaffen, um eine Photovoltaikanlage zu installieren. Anschließend könnte ein Privatbetreiber die Anlage errichten. Die Investition für die Vorbereitungsarbeiten sollte dann durch das für 20 Jahre zu erzielende Nutzungsentgelt refinanziert werden. Aufgrund der deutlichen Spanne zwischen den Investitionskosten und dem Nutzungsentgelt sowie aufgrund der aktuellen Haushaltssituation schlägt die Verwaltung nun vor, auf die Vorbereitungsarbeiten zu verzichten. Die Installation einer 150 Quadratmeter großen Anlage wird mit interessierten Betreibern weiter verfolgt. Sobald entsprechenden Entwürfe oder Angebote vorliegen, werden diese dem Gemeinderat vorgelegt. Die Alternative mit einer Fläche von 750 Quadratmetern, die von vielen Betreibern bevorzugt wird, wird im Verwaltungsvorschlag nicht mehr aufgegriffen. Üblich ist laut den Unterlagen ohnehin, dass für die Montage einer Photovoltaikanlage ein fertiges Dach überlassen wird.

