Erneut Einbruch in Tankstelle

Die Serie der Einbrüche in die Großsachsener bft-Tankstelle in der Hohensachsener Straße reißt nicht ab. Jetzt ist die Tankstelle ein weiteres Mal ins Visier von Einbrechern geraten. Erst am 4. Januar hatten unbekannte Täter versucht, die Eingangstür der Anlage aufzubrechen. In der Nacht zum 9. Januar stahl ein Unbekannter zahlreiche Zigarettenschachteln und floh dann zu Fuß.

Laut Suchmeldung wurde er wie folgt beschrieben: schlanke Statur, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer dunklen Hose und einer weiß-grauen Mütze. Ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen und den jeweiligen Tätern besteht, wird derzeit ermittelt. Auch die Anzahl der Einbrecher, die sich in der vergangenen Nacht Zugang zum Inneren der Tankstelle verschafft haben, ist noch unklar.

Glasfront zerstört

Die oder der Einbrecher zerstörten die Glasfront des Tankstellengebäudes vergangene Nacht mit einem Gegenstand und verschafften sich so Zugang zu dem Verkaufsraum – das klaffende Loch in der Scheibe ist am Folgetag nicht zu übersehen. „Der oder die Unbekannte begab sich zielstrebig hinter den Tresen und durchsuchte diesen. Bisherigen Angaben zufolge wurde nichts gestohlen, allerdings dauern die weiteren Ermittlungen noch an“, wird der Tatvorgang in der Polizeimeldung beschrieben. „Gegen 2.30 Uhr wurde eine Anwohnerin durch die Alarmanlage aus dem Schlaf gerissen. Die Beamten des Reviers Weinheim fuhren die Örtlichkeit umgehend an, konnten allerdings den oder die Verursacher nicht mehr antreffen.“ An der Scheibe entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Beamten des Polizeireviers Weinheim, Telefon: 06201/10030, oder die Beamten des Polizeipostens Schriesheim, Telefon: 06203/61301, nehmen Hinweise entgegen. Lim

