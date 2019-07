Erneuter Wahlgang am 4. August

Fritz Bletzer bringt es in der ihm eigenen, unnachahmlich schnörkellosen Weise auf den Punkt: „Die Wahl muss in 14 Tagen wiederholt werden“, sagt der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, nachdem er das Ergebnis verkündet hat. Denn keiner der vier Bewerber hat die notwendige absolute Mehrheit erreicht.

Allerdings liegen der von Grünen, Freien Wählern und SPD unterstützte Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt und CDU-Fraktionschef Christian Würz wie erwartet mit 45 bzw. 40 Prozent klar vorne. Der Abstand zwischen bedien beträgt aber in absoluten Zahlen lediglich 205 Stimmen. Mehr als einen Achtungserfolg fährt der Mannheimer Jens Flammann mit 13,15 Prozent ein. Tobias Wolk landet mit 40 Stimmen, das sind 0,94 Prozent, wie erwartet abgeschlagen.

Das alles weiß jedoch noch niemand, als dieser Wahlabend beginnt. Die Spannung ist mit Händen zu greifen, als vor 18 Uhr bereits die ersten Interessierten im Rathaus eintreffen. Gerüchte machen schon die Runde. Sie betreffen vor allem Leutershausen. Hier hätten beide Favoriten eher magere Ergebnisse.

Reihenfolge steht schnell fest

Kurz nach 18 Uhr, als die Wahllokale schließen und die Auszählung beginnt, ist der Ratssaal bereits dicht gefüllt. Neben den drei wichtigsten Kandidaten sind die Vertreter der verschiedenen Parteien anwesend, auch Altbürgermeister Werner Oeldorf und Landtagsabgeordneter Uli Sckerl. In dem angenehm gekühlten Raum verfolgen sie vor der Projektionswand die heiße Stimmenjagd.

Das erste Ergebnis schlägt bald auf und stammt aus dem sogenannten Mitteldorf: 47 Prozent für Gänshirt, 36 für Würz, 15 für Flammann. Dies ist die Reihenfolge, wie sie sich in den kommenden Minuten durch die eintreffenden Ergebnisse ziehen wird, wenn auch mit interessanten, teils deutlichen Abweichungen.

Im Gebiet unterhalb der B 3 Nord etwa liegt Ralf Gänshirt überdurchschnittlich weit vorne, holt er hier doch satte 54 Prozent. Christian Würz muss sich mit mageren 28 Prozent zufriedengeben. Ganz anders im alten Ortskern von Großsachsen: Hier liegt Würz mit 55 Prozent einzigartig weit vorne, Gänshirt holt hier nur für seine Verhältnisse magere 37 Prozent, Flammann spielt mit nicht mal sieben Prozent keine Rolle.

Doch ungeachtet der Resultate in ihren unterschiedlichen Details wird bald das politische Ergebnis dieser Wahl deutlich, das Wahlausschuss-Vorsitzender Fritz Bletzer durch Verkündung des vorläufigen amtlichen Endergebnisses um 18.56 Uhr bestätigt: Keiner der vier Bewerber hat die nötige absolute Mehrheit erreicht.

Die Reaktionen sind denn auch entsprechend. „Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis – angesichts der Rahmenbedingungen“, formuliert Ralf Gänshirt sichtlich doch ein wenig enttäuscht. Statt Siegesstimmung zeigt er Demut: „Fünf Prozent Vorsprung, das sind gerade mal 200 Stimmen.“ In den kommenden beiden Wochen will er daher noch einmal auf die Menschen zugehen, um diesen Vorsprung zu halten.

Christian Würz dagegen ist mit seinem Ergebnis zufrieden. „Der Abstand zu Herrn Gänshirt beträgt ganze fünf Prozent“, analysiert er: „Das ist zu schaffen.“ Einen Schwerpunkt seines Wahlkampfes in den kommenden beiden Wochen will er in Leutershausen legen: „Hier hat Herr Flammann ja gut abgeschnitten.“

Auch dieser ist mit seinem Ergebnis zwar „zufrieden“, wie er gegenüber dem „MM“ betont: „In meinen Gesprächen mit den Bürgern vor Ort habe ich eine solch positive Resonanz erlebt, dass das Wahlergebnis dem aber nicht vollständig entspricht“, argumentiert er.

Insofern ist für ihn eine Kandidatur auch beim zweiten Wahlgang keineswegs ausgeschlossen. Im Vorfeld hat er dies auch für eine Konstellation angedeutet, wie sie jetzt eingetreten ist. Gestern Abend äußert er sich dazu jedoch noch nicht: „Lassen Sie mich erst eine Nacht drüber schlafen“, bittet er die Presse.

Rechtlich möglich wäre diese erneute Kandidatur. Anders als in Frankreich ist der neuerliche Urnengang nicht zwangsläufig eine Stichwahl zwischen zwei Bestplatzierten. Auch abgeschlagene Kandidaten können antreten und sogar neue.

Wie wird die Wahl ausgehen? „Das ist offen“, meint Grünen-Landtagsabgeordneter Uli Sckerl, viele Jahre Mitglied des hiesigen Gemeinderates. Diese Aussage vermag der in jahrzehntelanger Kommunalpolitik erfahrene Fritz Bletzer sogar noch zu steigern: „Die Wahl ist offen.“ völlig

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.07.2019