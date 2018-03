Exkursion zu Wildkräutern

Anzeige

Bei einer Exkursion der Volkshochschule am Samstag, 14. April, begleitet Doris Winkenbach die Teilnehmenden zu den Wildkräutern in der Natur. Die essbaren Kräuter bilden die Basis der Frankfurter Grünen Soße, die in zahlreichen Ländern bekannt ist. Die kalte Kräutersoße wird traditionell mit Kartoffeln und Fleischgerichten gegessen.

Die Referentin erläutert nicht nur welche Kräuter das genau sind, sondern auch die Verwendung allgemein von Wildkräutern im Frühling. Die Teilnehmenden erhalten Rezepte und Infos sowie eine kleine Verkostung. Interessenten können sich Dienstag, 10. April, unter Telefon 06201/99 63 0 anmelden. red

Info: Nähere Infos unter www.vhs-bb.de