Falsche Polizisten

Opfer von Trickdieben ist eine 80-jährige Frau aus Hirschberg geworden. Wie die Polizei erst gestern mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Freitagabend. Mehrere angebliche Polizeibeamte meldeten sich telefonisch bei der Frau und spiegelten ihr vor, dass sie Ziel einer Verbrecherbande werden solle. Sie überredeten die Seniorin, dass sie Bargeld, Schmuck und ihre EC-Karte, inklusive PIN an einen Boten übergeben solle.

Die Seniorin übergab hierauf besagte Sachen dem „Boten“. Im Anschluss an die Übergabe wurde die Dame bis 00.30 Uhr am Telefon durch angebliche Polizisten hingehalten, so dass sie sich erst danach bei der richtigen Polizei melden konnte. Der materielle Schaden wird auf derzeit knapp 500 Euro beziffert. Ob bereits Abhebungen getätigt wurden, muss jetzt die Kriminalpolizei Heidelberg ermitteln.

Die Polizei rät bei Anrufen angeblicher Polizeibeamter dringend: