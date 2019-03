Fest auf Blütenweg

Wenn es ein Fest gibt, das in den letzten Jahren so richtig durchgebrochen ist wie eine Knospe am Ast bei der ersten warmen Frühlingssonne – dann ist es das Blütenwegfest. Im den vergangenen Jahr, als es um den mittleren Abschnitt des Blütenweges zwischen Großsachsen und Weinheim ging, dann um den „Nord-Ast“ von Sulzbach nach Laudenbach, waren einige Tausend Menschen auf den Beinen. Am 14. April ist es wieder so weit: Dann findet das 4. Blütenwegfest statt.

Kostenloser Shuttle-Service

Diesmal wird entlang des südlichen Wegs im Abschnitt Großsachsen-Leutershausen-Schriesheim-Dossenheim gefeiert. Die Besucher können wieder die gesamte Strecke oder nur einen Teil davon erwandern. Ebenso kann man von Nord nach Süd oder von Süd nach Nord wandern. Es wird wieder ein beachtliches Angebot geben: Essen, Trinken, regionale Produkte, Infos zu Natur, Obst- Wein- und Gartenbau, Kultur- und Bürgerengagement.

Für Kinder werden spezielle Angebote bereitgehalten. Ein Gewinnspiel nach dem Motto „Blüten sammeln und gewinnen!“ rundet das Fest ab. Am Veranstaltungstag wird ein kostenloser Shuttle-Service entlang der Veranstaltungsstrecke mit folgenden Haltepunkten angeboten: Großsachsen Bahnhof, Großsachsen Süd, Leutershausen Bahnhof, Leutershausen Hilfeleistungszentrum, Schriesheim Rathaus, Dossenheim Kaufland-Parkplatz, Dossenheim Nord. Über die Anbindung des Shuttles an die RNV-Bahnlinie 5 besteht Anschluss nach Weinheim und Heidelberg sowie das Streckennetz der DB und des Busverkehrs. wn

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.03.2019