Festival mit Musical, Mundart und Rock

Die Sorgen um ein verregnetes Open Air auf dem Obsthof Reisig waren dann doch unbegründet. Die Formation „Dorfmugge“ um Gitarrist Matz Scheid und Stephan Ullmann begrüßte das Publikum bei bestem Wetter zu einem Abend, bei dem das Tafelsilber des Rock und des Folk der 60er- und 70er-Jahre im Mittelpunkt stehen sollte. Die Gruppe, in ihrer „XXL-Formation“ verstärkt um Schlagzeuger Armin Rühl und Bernd Windisch (Bass), legte bei ihrem achten Auftritt auf dem bestens besuchten Hofgelände den Schwerpunkt auf jene Bands und Songs, die beim legendären Woodstock-Festival im Jahr 1969 zu hören waren, einem Ereignis, das sich in diesem Jahr zum 50. Mal jährt. Arlo Guthries „Coming into Los Angeles“, Creedance Clearwater Revivals „Susi Q“ fehlten in dem Programm daher genauso wenig wie eine Version des Jimi-Hendrix-Klassikers „Purple Haze“.

Die Band traf mit den Evergreens der Flower-Power-Generation genau den Geschmack des Publikums, hatte aber auch mit Rockmusik der jüngeren Musikgeschichte die wippenden Füße und das Mitsingen der Gäste auf ihrer Seite.

Nach der Begrüßung durch Gastgeber Hermann Reisig zog das Quartett mit umgehängten Trommeln, Kuhglocke und Waschbrettpercussion durch den Zuschauerraum und spielte zum musikalischen Auftakt den Herbert-Grönemeyer-Hit „Mensch“.

Das zum Quartett gewachsene Duo zeigte von Beginn an, dass tolle instrumentale Fähigkeiten, eine klasse Songauswahl und humorvolle Ansagen die perfekte Mischung darstellten. Es bot sich somit wieder die Gelegenheit, einen Konzertabend mit viel Stimmung mitten im Grünen zu genießen.

Dazu trug auch die Organisation des Spargelhofs bei, der mit seiner Auswahl an alkoholfreien Getränken, kühlen Weinen und Leckereien wie dem Erdbeer-Prosecco den akustischen um einen kulinarischen Genuss ergänzte.

Ullmann spielt mit seiner Tochter

Ein besonderes Schlaglicht präsentierte Gitarrist und Sänger Ullmann nach der Pause, als er zusammen mit seiner Tochter Romy das Stück „Beneath Your Beautiful“ der Band Labyrinth intonierte, wobei sich die Vokalisten im Duett-Gesang mit ihren großartigen Stimmen bestens ergänzten. Spätestens bei dem Cover des Queen-Songs „Crazy Little Thing Called Love“ war der Platz vor der Bühne zur Tanzfläche geworden und das Konzert auf seinem Höhepunkt.

Am ersten Tag des Festivals „Völlisch vun de Roll“ am Freitagabend wurde die große überdachte Pergola des Hofes zur Veranstaltungsstätte, in der im gemütlichen Rahmen Mundart auf Musical traf.

Dafür sorgte Kabarettist und Lokalmatador Franz Kain mit einem Best-of-Programm, der Bissiges witzig zu präsentieren wusste und für einen tollen Auftakt sorgte.

Er wurde unterstützt von Tochter Patricia, die zusammen mit Felicitas Hadzik das Gesangsduo „Zweisamkeit“ bildet, das am 16. August wieder auf dem Spargelhof mit Schlagersongs gastieren wird. Dieser Abend gehörte allerdings dem Genre Musical, aus dem Kain und Hadzik berühmte Melodien ausgewählt hatten und beispielsweise Lieder aus den Werken „Cats“ und „Cabaret“ präsentierten.

Das Festival auf dem Spargelhof Reisig schaffte es auch in diesem Jahr wieder, mit der Mischung aus bester Bewirtung und sehr guter Künstlerauswahl den Obsthof zum Mittelpunkt des geselligen und kulturellen Lebens in Großsachsen zu machen. uf

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019