Filme über mutige Menschen

Ruth Bader Ginsburgs Leben zeigt der Dokumentarfilm „RBG – Ein Leben für Gerechtigkeit".

Das Olympia-Kino in Leutershausen zeigt in der nächsten Zeit zwei Dokumentarfilme, die bewundernswürdige Menschen in den Mittelpunkt stellen.

Am Sonntag, 17. Februar, um 11 Uhr, läuft in der Reihe Reisefilm-Matinee der Beitrag „Anderswo. Allein in Afrika“. Dieser Film zeigt die atemberaubende Fahrradreise des jungen Anselm Nathanael Pahnke quer durch Afrika, voller unerwarteter Begegnungen mit wilder Natur, bemerkenswerten Menschen und sich selbst. Der Kontinent ist unberechenbar und herausfordernd. Doch selbst nach schweren Krankheiten und 3000 Kilometern durch die Sahara ist klar: Afrika ist auch kraftvoll, farbenfroh und voller Leben.

Von ganz anderer Art ist der Film „RBG – Ein Leben für die Gerechtigkeit“ der am 22., 24. und 25. Februar, jeweils um 18 Uhr beziehungsweise 20.15 Uhr gezeigt wird. Die Abkürzung RBG steht für Ruth Bader Ginsburg, trotz ihrer 85 Jahre immer noch Mitglied des Obersten Gerichtshofs der USA. Sie wurde als zweite Frau überhaupt in dieses Amt berufen. Wegen ihrer grundlegenden Arbeiten zur Gleichstellung der Geschlechter ist die Juristin seit den 70er-Jahren bekannt und inzwischen fast ein Popstar, ein Vorbild für viele Mädchen und ein Symbol für die liberale Justiz im Lande Donald Trumps.

Weil sie zur Minderheit der von einem demokratischen Präsidenten ernannten Obersten Richter gehört, hält sie die Stellung. Der Film bietet die Gelegenheit, diese überaus scharfsinnige Frau kennenzulernen, heißt es abschließend in einer Pressemitteilung des Olympia-Kinos Leutershausen. wn

