Filmreihe zu Mauerfall

In diesem Jahr jähren sich die friedliche Revolution in der DDR und der Mauerfall in Berlin zum 30. Mal. Die Ereignisse des Jahres 1989 ebneten den Weg für die ersten freien Wahlen in der DDR und führten am 3. Oktober 1990 schließlich zur Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten.

Das Olympia-Kino möchte mit mehreren Filmen in den nächsten Monaten an dieses Ereignis anknüpfen. Die Reihe mit aktuellen und älteren Filmen richtet ihren Blick auf unterschiedliche Aspekte der DDR und der Wendezeit. In „Ballon“ (2018) geht es um zwei Familien, die mit einem selbstgebauten Heißluftballon im Jahre 1979 aus der DDR zu fliehen versuchen. Dieser Film läuft am Donnerstag, 3. Oktober, und am Sonntag, 6. Oktober, jeweils um 20.15 Uhr.

Der Film „Und der Zukunft zugewandt“ (2019) erzählt die Geschichte einer Frau, die 1952 in die junge DDR kommt, nachdem sie jahrelang in einem russischen Gulag gefangen war. Als Gegenleistung für eine neue Existenz verlangt man von ihr, über ihre Vergangenheit zu schweigen.

„Good Bye, Lenin“ (2003) spielt zur Zeit des Mauerfalls 1989. Der 21-jährige Alex muss seiner Mutter nach deren mehrmonatigem Koma die Illusion vorspiegeln, dass die DDR noch existiert, obwohl draußen schon längst eine neue Zeit angebrochen ist.

Den Abschluss der Reihe bildet der beeindruckende Dokumentarfilm „Bis an die Grenze – Der private Blick auf die Mauer“ aus dem Jahre 2011. Diesem Film liegen private Filmdokumente zu Grunde, die von Bürgern angefertigt wurden, die im August 1961 zu Zeugen des Mauerbaus in Berlin wurden. Eine Stadt, ein ganzes Land stand unter Schock. So produzierten die Berliner und ihre Besucher eigene Dokumentarfilme über das Leben in einer veränderten Stadt. red

Info: Weitere Infos und Termine: www.olympia-leutershausen.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019