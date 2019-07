Flammann macht weiter

In der zweiten Runde der Hirschberger Bürgermeisterwahl am 4. August tritt der Mannheimer Jens Flammann (Bild) erneut an. Dies teilte der 53-Jährige am Montag dem „MM“ mit. Der als Unabhängiger kandidierende Volkswirt landete bei der ersten Runde der Bürgermeisterwahl am Sonntag mit mehr als 13 Prozent auf dem dritten Platz. Davor rangieren der von Grünen, Freien Wählern und SPD unterstützte Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt und CDU-Fraktionschef Christian Würz mit jeweils 45 bzw. 40 Prozent.

„Das gute Ergebnis ermutigt mich weiterzumachen“, sagte Flammann im Gespräch mit dem „MM“. Er sehe eine „realistische Chance“, den zweiten Wahlgang für sich zu entscheiden. Mit Vertretern verschiedener Parteien seien bereits Gespräche vereinbart: „Die Unterstützung für die anderen Kandidaten bröselt.“

In der Zeit bis zum 4. August will Flammann mit verschiedenen Aktionen die Wähler für sich gewinnen. So plant er für Samstag eine Veranstaltung zur Nachhaltigkeit unter dem Motto „Flammann fängt an“.

Auch der vierte Kandidat, Tobias Wolk, der am Sonntag 40 Stimmen = 0,94 Prozent erreicht hatte, wird dem Vernehmen nach am 4. August erneut antreten. -tin

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.07.2019