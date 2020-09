Frau angefahren und geflüchtet

Ein noch unbekannter Autofahrer oder eine Autofahrerin hat in Großsachsen eine 31-jährige Fußgängerin angefahren und ist danach einfach weitergefahren. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, wollte die 31-Jährige am Dienstag gegen 14.30 Uhr den Lorscher Weg überqueren, als das Auto vom Riedweg aus nach links auf diesen abbog und die Frau streifte. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die Polizei sucht nun den Fahrer oder die Fahrerin eines weißen Fahrzeugs. Wer Hinweise zu der Person, dem Fahrzeug oder dem Unfallhergang geben kann, meldet sich bei der Polizei in Heddesheim (06203/41443) oder Weinheim (06201/100 30). pol/agö

