Fünfter Mann kandidiert

Er kandidierte für Die Satire Partei „Die Partei“ bei der Heidelberger Kommunalwahl. Jetzt wagt der 39-jährige Fredrik Heil den Sprung nach Hirschberg und will Bürgermeister werden. „Wir als Die Partei wollen expandieren. Da haben sie mich gefragt, ob ich nicht antreten will, nachdem es in Heidelberg für mich nicht geklappt hat. Am Anfang war ich mir unsicher. Doch dann habe ich Ja gesagt. Diese Bürgermeisterwahl ist für mich eine Premiere“, erzählt der Heidelberger Student mit den Fächern Geschichte und Philosophie. Heil, der an der Heidelberger Sprachschule eine Übersetzungsausbildung absolvierte, brauchte nach eigenen Angaben aus „privaten Gründen“ etwas länger fürs Studium. Jetzt stehe er aber vor der Bachelorarbeit. Und nachdem der Prüfungsstress beendet ist, kann er sich auf den Wahlkampf konzentrieren.

Mauer zwischen den Ortsteilen

„Die endgültige Teilung Deutschlands – das ist unser Auftrag“ steht als Spruch auf der Internetseite des Kreisverbands Heidelberg. Der Kandidat möchte in Anlehnung an das „Partei-Motto“ eine Mauer zwischen Großsachsen und Leutershausen errichten und die beiden Handballvereine zusammenführen. Heil ist kein Unbekannter. Er hatte sich schon vor vier Wochen beworben. Allerdings wurde die Bewerbung abgelehnt, da seine eidesstattliche Versicherung fehlte. hr (Bild Privat)

