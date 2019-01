Für die Richter ist Fridi Miller prozessunfähig

Die Anfechtung der OB-Wahl in Weinheim vom 10. Juni 2018 durch Fridi Miller geht in die nächste Runde: Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat die mündliche Verhandlung auf den 21. Januar festgelegt, ein entsprechendes Schreiben ging der 49-Jährigen Ende Dezember zu, wie sie auf Anfrage bestätigte.

Miller hatte zunächst beim Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe gegen den Wahlausgang geklagt, die Klage wurde dort zurückgewiesen. Damit gab sie sich nicht zufrieden und zog daraufhin vor das Verwaltungsgericht Karlsruhe. Dort findet nun die mündliche Verhandlung statt. Doch so einfach wird es für die ehemalige OB-Kandidatin, die in zahlreichen anderen Kommunen ebenfalls geklagt hat, nicht.

Klage unzulässig?

Das Verwaltungsgericht ist auf Grund von verschiedenen vorgelegten Gutachten davon überzeugt, dass sie prozessunfähig ist. Daher pochen die Richter in Karlsruhe darauf, dass sie durch einen gesetzlichen Vertreter, beispielsweise durch einen Betreuer, vertreten wird. Sollte das nicht der Fall sein, sieht das Gericht in dem aktuellen Rechtsstreit keine Notwendigkeit, Fridi Miller einen Prozesspfleger zu bestellen. Sollte sie keinen gesetzlichen Vertreter benennen, wird ihre Klage als unzulässig angesehen.

Miller selbst gibt sich weiter kämpferisch. In einem an die Verwaltungsgerichte Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Sigmaringen gerichteten Schreiben findet sie deutliche Worte: „Ich werde mich nicht unter Betreuung stellen lassen.“ Außerdem stellt sie in dem 27-seitigen Schreiben den Antrag auf Zulassung der Berufung und Beschwerde zu ihren Wahlanfechtungen sowie den Antrag auf Aussetzung aller Verfahren bis zur endgültigen Klärung ihrer Geschäfts- und Prozessfähigkeit oder -unfähigkeit.

Zusätzlich verweist sie auf eine Entscheidung des Landratsamts Böblingen, das ihr bescheinigt, seit dem 21. Dezember 2018 wieder am Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen. Ihr Führerschein wurde Anfang 2018 aufgrund eines forensisch-psychiatrischen Gutachtens eingezogen, auf Grund einer neuen psychologischen Untersuchung diese Entscheidung nun aufgehoben.

In Weinheim wurde die Ansetzung des Gerichtstermins in Karlsruhe wohlwollend aufgenommen. „Die Terminierung auf den 21. Januar habe ich mit großer Erleichterung zur Kenntnis genommen. Ich vermute, dass das Gericht aufgrund der besonderen Situation in Weinheim nun doch sehr viel früher angesetzt hat, als zu erwarten war“, sagt Weinheims Verwaltungschef, Erster Bürgermeister Torsten Fetzner, auf Anfrage der Redaktion.

Fetzner gegen Gesetzesänderung

Gleichzeitig erteilt er all denen eine Absage, die schärfere Gesetze bei Wahlanfechtungen fordern. „Dies kann ich nur bedingt nachvollziehen. Viel wichtiger wäre es, dass die Prozesse bei allen Gerichten schneller abgewickelt werden und dafür auch die notwendige Personalausstattung zur Verfügung steht“, so Fetzner. Die Möglichkeit, eine Wahl anzufechten, sei ein demokratisches Grundrecht und dürfe nicht angetastet werden. Auch mit der Klägerin sollte man, bei allem nachvollziehbaren Ärger, fair umgehen. „Jeder von uns kann froh sein, dass er nicht die emotionalen und gesundheitlichen Probleme von Frau Miller hat.“

Die Stadtverwaltung sowie der Gemeinderat hätten bewiesen, dass sie in schwierigen Situationen zusammenstehen und zum Wohl der Stadt gemeinsam nach guten Lösungen suchen. „Von daher kann man aus dieser schwierigen Phase auch durchaus ein positives Fazit ziehen.“

Zum Hintergrund: Am 10. Juni 2018 wird der amtierende Hirschberger Bürgermeister Manuel Just mit überwältigender Mehrheit zum neuen Oberbürgermeister von Weinheim gewählt. Doch am 21. Juni wird bekannt, dass Konkurrentin Fridi Miller beim Regierungspräsidium Karlsruhe Einspruch gegen die OB-Wahl eingelegt hat. Ihr Vorwurf: Manuel Just habe ihrer Meinung nach gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen, als er der Stadt die Adressen von Erstwählern abgekauft hatte. Außerdem sei die Wahl gefälscht, behauptet Miller.

Justs Amtsantritt liegt erst einmal auf Eis, auf das Amt des Amtsverwesers verzichtet er wegen seiner bis dato nicht gesicherten Altersversorgung. Daher leitet seit August 2018 Weinheims Erster Bürgermeister Torsten Fetzner kraft Amtes die Geschäfte der Stadt. Auch Hirschberg begibt sich dadurch in eine Hängepartie: Die nun notwendige Bürgermeisterwahl kann bis heute noch nicht fest terminiert werden.

Just selbst will – je nachdem, bis wann die Gerichte entscheiden – spätestens zum 1. Juli 2019 sein Amt antreten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.01.2019