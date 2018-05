Für Stefan Dallinger ist diese Amtseinführung ein Heimspiel

Anzeige

So etwas wird nicht jedem Inhaber eines überörtlichen Postens zu Teil: Das Gremium, dem er vorsteht, reist eigens in seine Heimatgemeinde an, um ihn in dieses Amt einzuführen. Und dies erfolgt dann auch noch nur wenige hundert Meter entfernt von jenem Haus, in dem der Betreffende wohnt. „Es ist ein einmaliges Erlebnis, so etwas in seiner Heimatgemeinde erleben zu dürfen“, bekennt Stefan Dallinger, als er gestern in der Sachsenhalle seines Wohnortes Hirschberg für eine zweite Amtsperiode als Landrat verpflichtet wird.

Dort, wo sonst die Handballer des Turnvereins Germania Großsachsen in der Dritten Bundesliga ihrem Ball hinterherjagen, hat sich an diesem Nachmittag der Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises versammelt. Erschienen sind aber auch Bundes- und Landtagsabgeordnete, die Regierungspräsidentin, viele der Rathaus-Chefs der 54 Kreiskommunen, allen voran natürlich Manuel Just, Dallingers „Heimatbürgermeister“, wie er in den Reden dieses Tages immer wieder genannt wird.

„Vor einigen Jahren war auch unser Landrat in diesen Räumen handballerisch aktiv – allerdings nicht ganz auf Bundesliga-Niveau“, scherzt Just in seinem Grußwort an den „lieben Stefan“: „Insofern kommen bei Dir heute sicher viele Emotionen und Erinnerungen hoch“, zeigt sich Just überzeugt.