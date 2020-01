FVL präsentiert Maskottchen

Pünktlich zum Jugend-Hallen-Cup 2020 haben die Verantwortlichen des Fußballvereins Leutershausen (FVL) das neue Vereinsmaskottchen „Holzer“ präsentiert. Der Name wurde in Anlehnung an FVL-Urgestein Walter Holzmann gewählt; dieser prägte den Verein wie kein anderer: Er war Spieler, Trainer und Vereinsfunktionär und blieb dem Verein immer treu. Das lebensgroße Maskottchen soll vor allem bei Jugendturnieren und Derbys eingesetzt werden. Einziger Wermutstropfen: Billig ist die Herstellung eines Maskottchens in Lebensgröße nicht gerade. wn

