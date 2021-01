Ganztagesplätze: Jetzt anmelden

Die am 1. September zur Verfügung stehenden Ganztagsplätze in einer der Hirschberger Kindertagesstätten werden mit Stichtag 1. März an die auf der Warteliste stehenden Kinder vergeben. Voraussetzung ist, dass das Kind in Hirschberg wohnt und im September 2021 mindestens drei Jahre alt ist, teilte das Familienbüro jetzt mit. Die Vergabe erfolgt unter Berücksichtigung des Geburtsdatums, wobei für Geschwisterkinder eine separate Regelung gilt.

Anmeldungen für einen Ganztagsplatz zum 1. September sind noch bis zum 14. Februar im Kindergarten möglich. Für Rückfragen und Anmeldungen stehen die Hirschberger Kindergärten zur Verfügung: Evangelischer Kindergarten Leutershausen, Telefon 0620/51 391; katholischer Kindergarten Leutershausen, Telefon 06201/52 90; evangelischer Kindergarten Großsachsen, Telefon 06201/53 756; AWO-Waldkindergarten Großsachsen, Telefon 06201/48 53 210. red

