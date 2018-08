Gemeinde sucht Helfer

Anzeige

Die Gemeinde Hirschberg sucht ab sofort weitere ehrenamtliche Helfer für ihren Mittagstisch in der Alten Villa in Leutershausen. Dies teilt das Hirschberger Familienbüro in einer Presseerklärung mit. Seit fast zehn Jahren bietet die Gemeinde Hirschberg wochentags von 12 bis 12.45 Uhr für Senioren einen Mittagstisch in der Alten Villa, Bahnhofsstraße 37 an. Das Essen wird täglich von der Evangelischen Heimstiftung angeliefert und es stehen immer drei Auswahlmenüs zur Verfügung. Von der Essensausgabe, dem Spülen bis zur netten Unterhaltung kümmern sich täglich zwei ehrenamtliche Helfer um die zehn bis zwölf Gäste beim Mittagstisch in Leutershausen.

Team besteht aus 25 Personen

Das derzeitige ehrenamtliche Helferteam von rund 25 Personen braucht unbedingt neue Unterstützer. Der ehrenamtliche Arbeitseinsatz beginnt gegen 11.30 Uhr und endet gegen 13.15 Uhr. Interessierte Ehrenamtliche können Kontakt mit der Seniorenmitarbeiterin Claudia Werheid (Telefon 06203/8637695 und 0151/23439769) oder mit dem Familienbüro, Bernd Lauterbach (06201/598 24) aufnehmen. hr