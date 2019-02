Gemeindefasnacht in St. Martin

Zum 40. Mal findet am Fasnachtsamstag, 2. März, die Gemeindefastnacht der katholischen Pfarrgemeinde St. Johannes Leutershausen im Saal von St. Martin statt. Zur Prunksitzung sind alle Interessierten eingeladen. Für Essen und Trinken ist bestens gesorgt. Erwartet wird wieder das Prinzenpaar aus Büttelborn sowie Bütten und Tänze der Heisema Fastnachter. Unter der bewährten musikalischen Umrahmung durch die Kapelle AM wartet auf die Besucher ein närrisches Programm, in dem am Ende wieder das beste Kostüm prämiert wird. Im Anschluss an die Sitzung geht es im Saal von St. Martin mit dem Barbetrieb der Pfadfinder sowie Musik und Tanz weiter. Der erste Narhallamarsch ertönt zu Beginn um 19.51 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr. red

