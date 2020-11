Gemeindehaus leicht abgespeckt

Beim Neubau des evangelischen Gemeindehauses gegenüber dem Hirschberger Rathaus geht es voran: Im Oktober bekam die evangelische Kirchengemeinde Leutershausen die entsprechenden Bauantragsunterlagen von der Landeskirche. Jetzt sind die Unterlagen für den Antrag auf Baugenehmigung fertig. Nächste Woche sollen sie bei der politischen Gemeinde eingereicht werden. Dies teilte der Kirchengemeinderatsvorsitzende Ulrich Schulz auf Nachfrage dieser Redaktion mit. Erfahrungsgemäß dauert es drei Monate, bis alles baurechtlich geprüft ist.

Schulz, der selbst als Architekt arbeitet, hat ein klares Ziel vor Augen: „Ich will 2021 losgelegen.“ Und bei einer geschätzten Bauzeit von einem Jahr sollte das 260 Quadratmeter große Gemeindehaus 2022 bezugsfertig sein. Das Gemeindehaus soll in Holzbauweise errichtet werden. Die Wahl fiel auf das Material Holz, weil es ein nachwachsender, ökologisch und energetisch fortschrittlicher Baustoff ist und viele Elemente wie Träger oder Stützen können vorgefertigt werden können.

Der Neubau des evangelischen Gemeindehauses in der Großsachsener Straße wird notwendig, da die bisherigen Räume an der Ecke Fenchelstraße/Hölderlinstraße abgerissen wurden. Denn der neue Kindergarten, den die politische Gemeinde für acht Millionen Euro erbaut, benötigte mehr Platz. Folglich musste ein neuer Standort für das Gemeindehaus gefunden werden, ein Geländetausch mit der politischen Gemeinde machte es möglich.

Bei einem Architektenwettbewerb setzte sich das Stuttgarter Büro VON M durch. Im Oktober 2018 wurde das Modell des Gemeindehauses der Öffentlichkeit präsentiert. 1,6 Millionen Euro sollte der Neubau ursprünglich kosten. Die weiteren Planungen zogen sich, und dann kam 2020 auch noch Corona dazu. Die badische Landeskirche unterzog den Bau einem „Stresstest“. Durch den Wegfall von Einnahmen bei der Kirchensteuer wurden im Frühsommer 2020 alle Bauprojekte der Landeskirche auf den Prüfstand gestellt, berichtet Schulz. „Von Vorteil für uns war, dass unser Projekt schon weit fortgeschritten war und wir zudem eine gute Spendenlage hatten“, ergänzt er. Ganz ungeschoren kam die Leutershausener Kirchengemeinde aber nicht davon: Aus den rund 280 Quadratmetern wurden 260 und aus den 1,6 Millionen wurden 1,5 Millionen Euro – und keinen Cent mehr, wie die Landeskirche betonte. Dem Rotstift fielen ein separater Archivraum und Teile des Pfarrbüros zum Opfer. 50 Prozent, also 750 000 Euro, übernimmt die Landeskirche. Die politische Gemeinde steuert 100 000 Euro bei. Bleiben 650 000 Euro. 450 000 Euro sind als Darlehen geplant, 250 000 Euro muss die Kirchengemeinde selbst aufbringen.

Genau hier kommt der Kirchenbauverein unter der Leitung von Rolf Schumacher ins Spiel, der mit verschiedenen Aktionen Geld sammelt. Mittlerweile liegen die Spendeneinnahmen bei 80 000 Euro. Es fehlen also noch 170 000 Euro. Doch so einfach ist das Sammeln in diesen Corona-Zeiten nicht. So musste ein Benefizkonzert für das Jahr 2020 abgesagt werden. Dieses Konzert mit dem Polizeimusikkorps Karlsruhe wird nun am 10. Juli 2021 nachgeholt. Die geplante Aktion mit dem Verschicken von Spendenbriefen wurde laut Schumacher hingegen abgeblasen. „Wir hatten Hemmungen in diesen Corona-Zeiten, Menschen um Spenden zu bitten, die selbst Probleme haben“, erläutert der Kirchbauvereinsvorsitzende. Nächstes Jahr will der Verein aber wieder kräftig Geld sammeln. Denn eines steht für ihn fest: „Je mehr Spenden wir sammeln, desto weniger werden Schulden bei der Kirchengemeinde aufgehäuft.“

