Generationen-Café mit ernstem Thema

Anzeige

Die Grüne Liste Hirschberg (GLH) lädt zum nächsten Generationen-Café am Sonntag, 4. März, 15 Uhr, ins Seniorenzentrum „Am Turm“, in Großsachsen, Riedweg, ein. Erneut wird eine Referentin über ein brisantes Thema sprechen, das alle angeht, nicht nur ältere Menschen betrifft und insbesondere Eltern bewegen sollte. Die Hirschbergerin Sandra Pfisterer, die professionell Workshops zum Thema Vorsorge anbietet, befasst sich mit Fragen wie: „Was wäre, wenn ich jetzt gehe? Ist alles Notwendige geregelt?“ Das Motto der Referentin lautet: „Wir planen nicht das Sterben, wir planen ein entspanntes Leben.“ In einem einstündigen Vortrag werden offene Fragen beantwortet. Danach steht Pfisterer noch für individuelle Fragen bereit. red