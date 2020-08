„Gewerbe ist das Herz einer Gemeinde“

Die beiden Ortsverbände Großsachsen und Leutershausen des Bund der Selbstständigen (BdS) haben in einer Presseerklärung zu der Initiative für ein Bürgerbegehren Stellung bezogen. Beide Ortsverbände sprechen sich für eine Erweiterung des Gewerbeparks aus und lehnen einen Bürgerentscheid ab.

Natürlich gehe bei einer Vergrößerung des Gewerbeparks Ackerfläche verloren, heißt es in der von Andreas Well, Vorsitzender des BdS Leutershausen, verschickten Mitteilung zu der Stellungnahme der Erweiterungsgegner. Allerdings greife diese Argumentation auch für den Wald, in dem große Areale für Windkraftanlagen, die keine lokalen Arbeitsplätze generierten, freigeschlagen werden sollten. Da werde mit zweierlei Maß Stimmung gemacht, urteilen die BdS-Verbände.

Kritik an Heddesheim

Dabei werde ohne Nachweis und Bezug einfach behauptet, dass dieses Ackerland wertvoll sei. Heddesheim habe sein Gewerbegebiet mit riesigen Gebäuden zugebaut. Die Hirschberger Gewerbetreibenden fragen, warum die „Weinheimer Aktivisten“ dort nicht tätig geworden seien und spielen damit darauf an, dass einer der drei Vertrauensleute des Bürgerbegehrens aus Weinheim stammt. Bei den Betrieben, die im bestehenden Gewerbepark Hirschberg Süd angesiedelt seien, könne von einer restlosen Versiegelung des Bodens nicht die Rede sein. Der Gewerbepark sei aufgelockert bebaut mit vielen Grünflächen und überwiegend mittelgroßen bis kleinen Gebäuden und stelle „ein löbliches Beispiel“ unter den umliegenden Gebieten dar.

Die BdS-Verbände, die nach eigenem Bekunden zusammen 150 Mitglieder vertreten, setzen sich auch mit der Kritik auseinander, dass der Kreisel in den Gewerbepark ein höheres Verkehrsaufkommen durch die Erweiterung nicht verkrafte, und kommen zu einem anderen Ergebnis: „Der Verkehr über den Kreisel hält sich sehr in Grenzen und kann durchaus noch den zusätzlichen Verkehr der geplanten Erweiterung aufnehmen.“

Einen Seitenhieb teilen die BdS-Verbände dabei in Richtung Nachbarkommunen aus. Das Heddesheimer Gewerbegebiet generiere einen erheblichen Zu- und Ablauf von Lastwagen. Weinheim stemme sich seit Jahren vereint mit Heddesheim gegen einen zusätzlichen Autobahnanschluss. Stau gebe es in Großsachsen und werde dort in der Hauptsache durch Weinheimer verursacht, die ihre eigene Autobahnauffahrt nicht nutzten. In diesem Zusammenhang ist es aus Sicht des BdS besonders pikant, dass sich für das Bürgerbegehren zunächst einmal Auswärtige engagieren, deren Gemeinden sich bei der Gewerbeansiedlung im Wettbewerb mit Hirschberg befänden.

Die BdS-Verbände wehren sich auch gegen die Kritik der Erweiterungsgegner, die den Gemeindeorganen mangelnde Transparenz vorgeworfen haben. Der BdS Leutershausen verfolge das Vorhaben der Erweiterung schon lange, heißt es in der Pressemitteilung des Verbands. Ebenso lange gebe es regelmäßige Veröffentlichungen der Gemeinde hierzu. Nicht zuletzt seien auch die Pläne und der Umfang schon lange im Gespräch und bekannt.

Der Gemeinderat sei eine demokratisch gewählte Vertretung der Bürger. In dem Zeitraum, in dem über eine „längst fällige Erweiterung des Gewerbegebiets“ geredet worden sei, habe eine Gemeinderatswahl gelegen. Bei dieser Wahl seien die Vertreter gewählt worden, die im Namen der Bürger nun eine erste Entscheidung öffentlich und nicht im Hinterzimmer getroffen hätten.

BdS erwartet Steuerplus

„Es kann aus Sicht des BdS unmöglich behauptet werden, dass der Entscheidungsprozess nicht fair und transparent war“, heißt es weiter. Diese Behauptung stifte Unfrieden. „Wir kennen alle unsere Gemeinderäte und können überall im Ort mit ihnen direkt ins Gespräch kommen. Dafür sind wir eine überschaubare und offene Gemeinde“, schreiben die BdS-Verbände.

Das Gewerbe sei das Herz einer Gemeinde. Dort werde das Geld verdient, das die Gemeinde ausgeben könne. Das betreffe die Gewerbesteuer, aber auch die Einkommenssteuerzuteilungen aller Arbeitsplätze, die das Gewerbe für die ortsansässigen Angestellten und Arbeiter generiere. Darüber hinaus werde ein Gutteil des im Ort verdienten Einkommens auch im Ort wieder in den Kreislauf gebracht. Auch das führe letztlich wiederum zu weiteren Einnahmen der Gemeinde.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.08.2020