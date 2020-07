Gewerbepark soll wachsen

Die Gemeinde geht in die Vollen. Zehn Hektar an Gewerbeflächen stehen ihr nach der Fortschreibung des Flächennutzungsplans durch den Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim zu. Und die sollen im Gewerbepark Hirschberg voll ausgeschöpft werden. Das Gewerbegebiet mit seinen 26,2 Hektar soll um diese Fläche nach Süden erweitert werden. Einer moderaten, kleineren Lösung mit etwa fünf Hektar, wie sie von der Grünen Liste Hirschberg (GLH) und der SPD vorgeschlagen wurde, erteilten sowohl Bürgermeister Ralf Gänshirt als auch die Fraktionssprecher Werner Volk (Freie Wähler), Christian Würz (CDU) und Oliver Reisig (FDP) in der Gemeinderatssitzung am Montag eine klare Absage.

„Häppchenweise vorzugehen, bringt nichts. Da fangen wir in drei Jahren nochmals an“, argumentierte Bürgermeister Gänshirt. Mit den Stimmen von FW, CDU, FDP und des Bürgermeisters wurde somit der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Gewerbepark Hirschberg Süd 2. Änderung“ beschlossen. GLH und SPD enthielten sich der Stimme, nur GLH-Gemeinderat Jürgen Steinle lehnte ab.

Der Rathauschef begründete die Erweiterung vor allem damit, dass sowohl ortsansässige als auch auswärtige Unternehmen immer wieder nach Flächen suchen würden. Darauf wolle man nun reagieren. Nach dem Aufstellungsbeschluss werde in der Kommune über den Flächenverbrauch und die Umwelt zu reden sein, stellte er klar. „Zudem soll die bisherige Qualität erhalten bleiben oder sogar gesteigert werden“, betonte er. FW-Fraktionssprecher Volk ging in seiner Stellungnahme nochmals kurz auf den gemeinsamen Antrag von CDU, Freien Wählern und FDP zur Erweiterung ein (wir berichteten). „Wir dachten zwar mal über fünf Hektar nach. Aber es ist doch klar, dass wir neues Gewerbe ansiedeln wollen, um Geld einzunehmen. Unter zehn Hektar läuft mit uns aber nix“, sagte Volk.

FDP-Fraktionssprecher Oliver Reisig freute sich, denn die Liberalen hätten diese Erweiterung schon seit Jahren gefordert: „Jetzt legen wir den Grundstein dafür. Dem Ganzen werden intensive Beratungen, wie von Bürgermeister Gänshirt angekündigt, folgen. Aber es darf keine größeren Verzögerungen wie etwa bei der Edeka-Erweiterung in Großsachsen geben“, mahnte er. CDU-Fraktionssprecher Christian Würz möchte die Erfolgsgeschichte des Gewerbeparks durch die Erweiterung fortschreiben. „Trotz Bedenken haben wir uns damals dafür entschieden. Die gigantische Entwicklung hat uns dorthin gebracht, wo wir heute sind. Damals haben wir mit dem Projektentwickler genau festgelegt, wo wir hinwollen. Genauso wird es wieder sein“, betonte er und fügte hinzu, dass viele Projekte durch den Gewerbepark finanziell erst ermöglicht wurden.

Für SPD ist Fläche zu groß

GLH-Fraktionssprecherin Monika Maul-Vogt ärgerte sich hingegen, weil in der Haushaltsklausur immer die Rede von fünf Hektar neuer Gewerbefläche gewesen sei. Und jetzt komme die Verwaltung mit zehn Hektar. „Wenn wir jetzt bei den Gewerbeflächen alles auf einmal umlegen, haben wir später kein Potenzial mehr“, klagte Maul-Vogt, für die die Qualität und nicht die schnelle Entwicklung des Gebiets im Vordergrund stand. Die GLH sei nicht grundsätzlich gegen die Erweiterung, jedoch sehe sie Klärungsbedarf, weshalb sie auch unterschiedlich abstimmen werde, ergänzte sie.

SPD-Fraktionssprecherin Eva-Marie Pfefferle hielt zehn Hektar ohnehin für zu groß. Auch das „Hoppla-hopp-Verfahren“ schmeckte ihr nicht. Zudem mahnte sie, dass die Kommune mit Millionen in die Vorlage gehen müsste. Pfefferle sprach auch die Verkehrsprobleme an, denn der bisherige Kreisel als einziger Zugang im Norden sei für weiteres Gewerbe nicht ausreichend. FW-Gemeinderat Alexander May winkte angesichts der Forderung von GLH und SPD nach qualitativ hochwertigen Jobs ab: „Sie erzählen mir da nichts Neues. Das will doch jeder.“ CDU-Sprecher Würz widersprach Maul-Vogt und Pfefferle ebenfalls: „Wir machen keine Erweiterung auf die Schnelle. Und dass es keine Qualität geben soll, stimmt doch gar nicht. Was die fünf Hektar anbelangt, haben wir die aus der angedachten Erweiterung im Norden herausgenommen und in den Süden gesteckt.“

Zu einer kleinen Demo kam es vor der Ratssitzung. Mit Transparenten wie „Bodenschutz ist Klimaschutz“, „Gewerbegebiete sanieren städtische Kasse nicht“ oder „Ist Corona ein Vorwand für den Flächenverbrauch?“ hatten sich fünf Personen vor dem Rathaus postiert, um gegen die Erweiterung des Gewerbeparks zu demonstrieren. Vergeblich, wie sich später zeigte.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.07.2020