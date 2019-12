Glockenspiel am Rathaus erklingt

Es ist eine schöne Tradition, das Kantor Andreas Well an allen Adventssonntagen um 11 Uhr das Glockenspiel am Rathaus erklingen lässt. In diesem Jahr nimmt die Sängereinheit Leutershausen am Sonntag, 15. Dezember, mit dem Grundschulchor der Martin-Stöhr-Schule daran teil. Es werden bekannte Weihnachtslieder mit Unterstützung von Andreas Well am Glockenspiel dargeboten. Nachdem an Erntedank in der evangelischen Kirche das erste Eltern-Kind-Singen so gut angenommen wurde, regt die Sängereinheit an, das Familiensingen am dritten Advent am Rathaus zu wiederholen. Gemeinsam mit Kindern, Eltern und Großeltern werden bekannte Weihnachtslieder gesungen. Unterstützt wird das Familiensingen auch hier von Andreas Well mit dem Glockenspiel. WN

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019