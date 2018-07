Gockelfest der Züchter

Anzeige

Zum Gockelfest lädt der Geflügelzuchtverein Großsachsen (GZV) am Wochenende 14./15. Juli auf sein Zuchtgelände an der Oberen Bergstraße ein. Das Züchterheim mit der großen Terrasse bietet optimale Voraussetzungen für das beliebte Fest im Freien.

Gut gerüstet für alle Witterungsverhältnisse zeigt sich Vorsitzender Jürgen Adler mit seinen Helfern und ist sich dabei sicher, dass auch in diesem Jahr wieder Gäste in großer Zahl die Zuchtanlage an der Oberen Bergstraße besuchen werden. Die überdachte und geschützte Terrasse hat für alle Wetterlagen die besten Voraussetzungen. Am Sonntag 15. Juli. wird zusätzlich Kaffee und Kuchen serviert. wh