Großprojekt startet still und leise

Mitarbeiter der Stadtwerke Viernheim buddeln die Straßenlaterne aus. Sie verschwindet, weil sie den Neubau des evangelischen Kindergartens an der Fenchelstraße in Leutershausen stört. Auf dem umzäunten Gelände befinden sich bereits die Dixi-Klos. Ein Transparent der Rohbau-Firma Streib hängt am Metallzaun. Die Container für die Bauarbeiter sind inzwischen ebenfalls aufgestellt.

Viele sichtbare Zeichen, die darauf hindeuten, dass es auf dem seit Monaten brachliegenden Grundstück endlich losgeht. Damit ist offiziell als der Startschuss für das vermutlich teuerste Hirschberger Bauprojekt „Neubau des evangelischen Kindergartens an der Ecke Fenchelstraße/Hölderlinstraße“ gefallen.

„Dies sind alles vorbereitende Arbeiten“, bestätigte der stellvertretende Bauamtsleiter Karl Martiné. Die richtigen Bauarbeiten starten ab Montag, 20. April.

Das Mannheimer Unternehmen Sax und Klee beginnt mit dem sogenannten „Verbau“. Dabei handelt es sich um Abstützungsarbeiten zur Fenchelstraße hin, damit das Erdreich dort nicht abrutscht. Parallel dazu fängt auch die Firma Streib mit den Rohbauarbeiten an. Gut zweieinhalb Monate soll diese Bauphase andauern. „Damit liegen wir trotz Corona-Krise im Plan“, freut sich der Bauamtsmitarbeiter. Einen offiziellen Spatenstich, wie es für ein derartiges großes Bauprojekt normalerweise üblich ist, fällt coronabedingt aus.

Wichtiger wird der Kommune ohnehin sein, dass der Zeitplan für ihr Gebäude eingehalten wird. Dieses will sie später an die evangelische Kirchengemeinde zum Betrieb des Kindergartens verpachten. Die gesamte Baumaßnahme und der Umzug des Kindergartens sollen nach dem aktuellen Bauzeitenplan bis Ende 2021 abgeschlossen sein. Der Kindergartenneubau wird samt Kauf des Grundstücks rund acht Millionen Euro kosten.

Zum Vergleich: Für das Kommunale Hilfeleistungszentrum am Leutershausener Sportzentrum, wo DRK, Feuerwehr und Bauhof eine neue Bleibe fanden, zahlte die Gemeinde Hirschberg einst 7,7 Millionen Euro.

Mehr Ganztagsgruppen

Wie es in dem neuen Kindergarten einmal aussehen wird, darüber informierte Tina Raupp, Sachbearbeiterin im Familienbüro. Derzeit gibt es im evangelischen Kindergarten, der während des Neubaus in den Pavillon der Martin-Stöhr-Grundschule umgezogen ist, fünf Gruppen mit 110 Kindern. Davon sind vier Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit (7.30 bis 14 Uhr) und eine Ganztagsgruppe (7.30 bis 16.30 Uhr).

Im Neubau soll es dann drei Ganztagsgruppen und zwei Gruppen mit verlängerter Öffnungszeiten (VÖ) geben. Damit trägt man dem allgemeinen Bedarf an längerer Betreuungszeit für die Kinder Rechnung. Im Schnitt werden in Ganztagsgruppen 20 Kinder und in Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit 22 bis 25 Kinder von den Erzieherinnen betreut.

Raupp fügt hinzu, dass sich die Ganztagsgruppen (GT) aber am Bedarf orientieren werden. Das Gebäude wurde für alle Fälle auf fünf Ganztagsgruppen ausgelegt. Erklärtes Ziel der Gemeinde ist es, dass jede Einrichtung GT- und VÖ-Gruppen besitzt. Der evangelische Kindergarten in Großsachsen und der katholische Kindergarten in Leutershausen haben jeweils drei VÖ- und drei GT-Gruppen. Der Waldkindergarten der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Großsachsen hingegen umfasst zwei Ganztagsgruppen.

