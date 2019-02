Grüne Liste will Gemeinde aufmischen

Das ist eine klare Kampfansage: „Mischt Hirschberg auf und am Ende seid ihr eine stärkere Fraktion.“ Versammlungsleiter, einstiger Hirschberger Gemeinderat und Landtagsabgeordneter Uli Sckerl formulierte bei der Nominierung der Kandidaten der Grünen Liste Hirschberg (GLH) für die Gemeinderatswahl am 26. Mai ein eindeutiges Ziel: Die Fraktion mit ihren vier Mitgliedern soll wachsen. Sckerl sprach denn auch von einer Liste mit 18 Kandidaten, die sich sehen lassen könne und sehr gut sei. Er forderte die GLH auf, optimistisch in die Kommunalwahl zu gehen

Ähnlich markige Worte kamen bei der anschließenden Vorstellung auch von einzelnen Kandidaten. Gemeinderat Karlheinz Treiber etwa tritt nochmals an, um den „Holzköpfen nicht das Feld zu überlassen“. Fraktionssprecherin Monika Maul-Vogt meinte, dass die Bevölkerung bei Punkten wie sozialer Wohnungsbau, Ökologie oder Ortsgestaltung viel weiter sei als so mancher Gemeinderat.

Die Liste der 18 Kandidaten war keine Überraschung – zumindest, was die vorderen Plätze anbelangt. Da setzt die GLH auf ihr bewährtes Personal aus dem Gemeinderat. Spitzenkandidat in Leutershausen ist Jürgen Steinle, dahinter folgt Karlheinz Treiber. In Großsachsen führt Fraktionssprecherin Monika Maul-Vogt die Liste an; auf Platz 2 ist Thomas Herdner.

Ökologie, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr, Mobilität, Nachhaltigkeit waren die Worte, die bei den persönlichen Vorstellungen am meisten zu hören waren. So möchte Leutershausens Spitzenkandidat Steinle die Welt besser verlassen, als er sie vorgefunden hat. Er kämpft für nachhaltige Energieversorgung, für soziale Gerechtigkeit, für demokratische Entscheidung und für ein Umdenken bei der Mobilität.

Leonie Mußotter die Jüngste

Monika Maul-Vogt liegt das Soziale, die Ortsgestaltung, die nachhaltige Entwicklung und die Kultur am Herzen. Gemeinderat Treiber vermisste ebenfalls den Blick nach vorne beim jetzigen Gemeinderat, etwa beim Wohnungsbau oder der Ortsbildgestaltung. Gemeinderat Thomas Herdner wies auf seine langjährige Erfahrung als Kommunalpolitiker hin. Schließlich saß er schon in den 90er-Jahren im Gemeindeparlament in Mörlenbach. Abiturientin Leonie Mußotter ist die Jüngste auf der Liste. Sie möchte einmal ihren Enkeln erzählen, dass sie beim Thema Umwelt und Europa nicht versagt habe, deshalb engagiere sie sich. Manju Ludwig nannte als Motive den Kampf für generationenübergreifende Gerechtigkeit, aber auch den Einsatz gegen den Rechtspopulismus und die Intoleranz. Arndt Weidler, sind Naturschutz und neues Denken bei der Mobilität ganz wichtig. Christine Bruni, warb für den Naturschutz. Dazu gehören für sie die erneuerbaren Energien. Für Egon Müller, der vor Jahren GLH-Sprecher war, sind Mobilität/Verkehr und der Klimawandel die zentralen Themen.

Claudia Schneider widmet sich der Jugend. Als „Greenhorn“ in der Kommunalpolitik bezeichnete sich Joachim Frank. Martha Krebs, die sich als Elternbeirätin für die Gemeinschaftsschule stark gemacht hatte, will etwas sagen, wenn ihr was auffällt.

Claudia Helmes, die zugleich GLH-Vorsitzende ist, sieht ihre Schwerpunkte bei den Themen Verkehr, Soziales, Wohnen und Klima. Andrea Müller-Bischof möchte dem Nachwuchs eine lebenswerte Grundlage erhalten.

Susanne Alizadeh, die seit vielen Jahren GLH-Kassiererin ist, sieht ihre Schwerpunkte im Verkehr und im Sozialen. Zudem möchte sie Menschen, die am Rand stehen, helfen. Tobias Davide arbeitet bei der Flüchtlingshilfe mit, setzt sich für den Erhalt der Natur und für eine offene und tolerante Gesellschaft ein.

