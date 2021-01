Gutachten untermauert Position der Befürworter

Diese Situation kennt man im diskussionsfreudigen Hirschberger Gemeinderat eigentlich nicht. Es herrscht Schweigen bei diesem Tagesordnungspunkt. Die Vertreter der Bürgerinitiative gegen die Erweiterung des Gewerbeparks reagierten nach der öffentlichen Sitzung in der Alten Turnhalle am Montagabend empört. Der ehemalige GLH-Gemeinderat Jürgen Glökler konnte dies nicht nachvollziehen: „Haben die dazu nix zu sagen? Die hätten doch zumindest die Schwachstellen der Studie aufzeigen können“, schüttelte der einstige Kommunalpolitiker den Kopf. Andere BI-Vertreter wunderten sich ebenfalls über „dieses Demokratieverständnis“.

In den vergangenen Wochen hätten sich Befürworter und Gegner der Erweiterung schließlich mit Pressemitteilungen überschüttet, um jetzt gar nichts zu sagen. Die BI-Vertreter waren sprachlos: „Wir müssen uns jetzt erst einmal sammeln“, meinte BI-Sprecher Manfred Maurer.

Glökler führte dieses Verhalten der Fraktionen unter anderem darauf zurück, dass Grüne Liste Hirschberg und SPD intern nicht einig seien. Ein weiterer Grund könnte gewesen sein, dass sich die Fraktionen nach der Schelte von CDU-Fraktionssprecher Christian Würz über die lange Sitzung des Technischen Ausschusses (wir berichteten) coronabedingt selbst diszipliniert hatten und auf Beiträge verzichten wollten. Zudem handelte es sich um eine reine Information des Gremiums, ein Beschluss war nicht erforderlich. Dennoch hatte die BI mehr erwartet, immerhin ist die umstrittene Erweiterung Grund für den zweiten Hirschberger Bürgerentscheid am 14. März.

Infobroschüre kommt

Ehe Uwe Mantik von der CIMA GmbH die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung dem Gremium erläuterte, ging Bürgermeister Ralf Gänshirt auf die Ausgangssituation ein. Bereits am 5. Januar habe er den Fraktionen und der BI das Gutachten zugestellt. Auch auf der Internetseite der Gemeinde sei die Studie abrufbar, und am 12. Februar werde die Informationsbroschüre zum Bürgerentscheid an alle Haushalte verteilt.

CIMA-Mitarbeiter Mantik erinnerte zunächst daran, dass die Firma den Auftrag der Gemeinde im Oktober erhielt. Vor Weihnachten sollte die Studie fertig sein. Sein Fazit untermauerte die Position der Befürworter: „Wenn unsere Prognosen stimmen, kann mit zusätzlichen Nettoeinnahmen in den nächsten zehn Jahren von 1,14 bis 1,3 Millionen Euro gerechnet werden.“

Die CIMA hat aufbauend auf der Trendprognose des Rhein-Neckar-Kreises einen Gewerbebedarf der Gemeinde Hirschberg bis zum Jahr 2035 festgestellt. Mantik geht davon aus, dass die neue Gewerbefläche bis 2025 schnell „voll sei“. Drei ansässige Unternehmen hätten bereits Interesse angemeldet. Zwei weitere Firmen wollen sich ebenfalls in Hirschberg ansiedeln.

Mantik rechnete vor, dass die fünf Unternehmen im Durchschnitt je einen Hektar Fläche benötigen würden. Damit sei bereits die Hälfte der zehn Hektar vergeben. Im Endstadium würden sich zehn bis elf Firmen auf der neuen Fläche ansiedeln. Dadurch würden je nach Szenario zwischen 350 und 537 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Jobs entstehen. hr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.01.2021