Hitze lässt Äpfel kleiner bleiben

Regen und fünf kalte Nächte – das wäre jetzt sehr gut. Die zwei Obstbauern Karl Mayer und sein Sohn Christian im Hirschberger Ortsteil Großsachsen denken dabei an ihre Äpfel, die sie auf einer Fläche von 7,5 Hektar anbauen. Im Gewann „Hoher Stein“ auf der Gemarkung von Hohensachsen, treffen wir die zwei Landwirte und sprechen mit ihnen über die Folgen für die Apfelernte..

Der 69-jährige Karl Mayer wirkt trotz anhaltender Trockenheit nicht deprimiert. Die Großsachsener Bauern haben ja ihren Beregnungsverein, und der sorgt bei dieser Hitze für die nötige Abkühlung von unten. Zum Glück, sagen die Zwei. Damit konnte man Schlimmeres verhindern. Dennoch setzt die Hitze den Äpfeln sehr zu, erläutert der 39-jährige Christian Mayer: „Der Apfel mag keine Hitze. Bei Temperaturen über 28 oder 29 Grad wachsen sie einfach nicht mehr, selbst wenn wir sie weiter wässern.“ Äpfel können sogar einen Sonnenbrand bekommen. Zum Beweis zupft Christian Mayer einen Apfel vom Strauch. Die Haut ist rötlich und ein wenig runzelig.

Seniorchef Mayer nennt eine zweite Folge der Trockenheit: „2018 ist die Fruchtgröße unterdurchschnittlich. Drei Millimeter fehlen uns im Durchschnitt. Und ein Millimeter macht etwa drei Prozent bei der Ernte aus. Das sind dann rund zehn Prozent, die wir 2018 weniger haben. Und kleinere Äpfel werden zudem weniger gekauft.“

Kalte Nächte erwünscht

Selbst wenn es jetzt drei Tage regnet, würde dies laut Christian Mayer wenig bringen: „Was wir dringend brauchen, sind dagegen kalte Nächte. Bei Temperaturen zwischen sieben und acht Grad bekommt der Apfel seine schöne, saftige Farbe, die roten Backen.“ Doch zurück zu den Vorzügen des Beregnungsvereins, den es auch bei den Kollegen in Leutershausen, eigentlich an der ganzen Bergstraße gibt.

Andere Regionen Deutschlands haben Derartiges nicht. Dort besitzen die Bauern bei dieser Hitze keine Chance, ihre Felder über solche Leitungen zu wässern. Fünf Kilometer lang sind übrigens die Leitungen des Großsachsener Vereins, dem noch sieben Mitglieder angehören.

Beregnung hilft

Die Mayers können ihre Äpfelfelder unterhalb der B 3 damit beregnen lassen. Oberhalb der B 3 gibt es solche Leitungen nicht. Ihre Zwetschgen und Mirabellen, die sie dort anbauen, haben sie deshalb über Pumpen gewässert. Hierzu sind sie mit großen Fässern aufs Feld gefahren.

Probleme mit dem Grundwasser, wie in anderen Regionen Deutschlands, haben die Großsachsener nicht.

„Wir haben genügend Grundwasser, und wenn es einmal kräftig regnet, ist der Speicher auch schnell wieder voll“, wissen die zwei Landwirte aus Erfahrung zu berichten. Wie viel Liter Wasser die Mayers schon verteilt haben, können sie derzeit nicht sagen. „Wir haben dafür bei der Frostschutzberegnung im Frühjahr nichts gebraucht“, sagte Karl Mayer.

Der Obsthof Mayer, der an der B 3 ein kleines Café betreibt und dort Obst direkt vermarktet, verkauft einen anderen Teil seiner Ernte an den Großmarkt in Heidelberg. Dass die tägliche Arbeit immer beschwerlicher wird, weiß auch der 69-Jährige zu berichten. Er könne den Job nicht mehr weiterempfehlen. Für ihn selbst stand diese Frage nicht zur Debatte. Mayer übernahm wie selbstverständlich den elterlichen Betrieb, dessen Ursprung bis ins 15. Jahrhundert zurückgeht.

Nervend sind für die beiden Mayers die ständigen Auflagen und natürlich das leidige Thema Pflanzenschutz. Die Bürotage würden so mitunter immer länger, meint Christian Mayer nur.

„Geschrei um Pflanzenschutz“

Und das „Geschrei um weniger Pflanzenschutz“ – irgendwie können es die zwei Landwirte nicht mehr hören: „Die Verbraucher wollen makelloses, ungespritztes Obst. Das funktioniert so aber nicht. Selbst die Privatleute schmeißen ihre Äpfel aus dem Garten mitunter weg, wenn der Apfel eine Macke hat. Wir bringen solche Äpfel immerhin noch zur Saftindustrie.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018