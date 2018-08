Hochgenuss schon eine Woche früher

Anzeige

Seine Gefühle versteckt er hinter einer Fassade aus Oberflächlichkeit und Selbstbetrug. Als er eines Tages der attraktiven Julie (Caroline Anglade) begegnet, nutzt er einen Zufall und lässt sie in dem Glauben, er sitze im Rollstuhl.

Spaß mit Freddy Wonder

Zu dem spannenden Film gehört ein schmackhaftes Menü. Dieses sieht wie folgt aus: Amuse Gueule: Lauch in Blätterteig und Schlemmerkino Brause (alle zusammen); Vorspeise: Cremige Erbsensuppe mit Jakobsmuschel (Feinkost Wetzel); Wein: Silvaner Kabinett halbtrocken (Weingut Teutsch); Hauptgang: Gebratene Poulardenbrust, französisches Schmorgemüse, la Ratte-Kartoffeln; vegetarisch (bei Reservix-Kartenbestellung angeben): gebackener Ziegenkäse mit Thymian, la Ratte-Kartoffeln und Tomaten-Paprika-Dip (Hotel „Krone); Wein: Spätburgunder Rotwein Kabinett trocken (Weingut Teutsch); Dessert: Duo von Chocolat und Vanille an Aprikosen Coulis (Café Erdmann). Sabine Grüber vom Hotel „Krone“ wies nochmals ausdrücklich darauf hin, dass vorab angegeben werden muss, ob man vegetarisch essen will. Entweder bei der Kartenbestellung im Internet oder eine Woche vor dem Veranstaltungstermin per E-Mail unter info@krone-grosssachsen.de anmelden. „Abends können wir da nichts mehr machen“, betonte Grüber. Für zusätzlichen Spaß an den zwölf Kinoabenden sorgt wie üblich die berühmt-berüchtigte Schlemmerkinoband Freddy Wonder and Friends.

Die Kinoabende sind vom Montag, 24. September, bis Donnerstag, 27. September, von Montag, 1. Oktober, bis Donnerstag, 4. Oktober, sowie von Montag, 8. Oktober, bis Donnerstag, 11. Oktober, jeweils ab 19 Uhr im Olympia-Kino, Hölderlinstraße 2.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Karten zu erwerben: Telefonisch über die Hotline von Reservix: 01805/700733, bei Reservix-Vorverkaufsstellen im Internet www.reservix.de/vorverkaufsstellen oder im Kartenshop der Weinheimer Nachrichten. Der Vorverkauf für das Schlemmerkino beginnt am 23. August. hr

