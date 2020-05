Hund ausgesetzt

Für den Hund geht es vermutlich bald zurück ins Tierheim. © Polizei Mannheim

Dank eines Aufrufs im sozialen Netzwerk Facebook hat die Polizei in Hirschberg einen Hundesbesitzer ausfindig gemacht, der vermutlich sein Tier ausgesetzt hatte. Wie die Ermittler mitteilten, wurde das Tierheim Dallau auf den Post aufmerksam. Dort hatte der Besitzer den Hund ursprünglich her.

Der ehemalige Eigentümer muss nun mit einer Anzeige nach dem Tierschutzgesetz rechnen und außerdem mit einer Vertragsstrafe vom Tierheim. Nach Angaben der Polizei wird der Hund nun noch ein paar Tage bei einem Polizisten bleiben, der sich des Tieres angenommen hat. Ein Sprecher des Mannheimer Präsidiums bestätigte dies auf Nachfrage dieser Redaktion. Danach geht es für den Vierbeiner wohl wieder zurück ins Tierheim Dallau. Beamten des Polizeipostens Schriesheim war der Hund am Montagvormittag gemeldet worden. Das Tier war in einem Feldgebiet in Hirschberg an einem Zaun angebunden – vom Besitzer keine Spur. tge

