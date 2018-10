„Ich will niemandem etwas aufzwingen“

Es bleibt zwar die empfindlichste Pflanze im Musikbetrieb. Aber das Kunstlied beschert denen, die es lieben und sich darauf einlassen, besonders intime und intensive Momente. In Hirschberg an der Bergstraße hat sich einer im Dienste des Lieds einiges vorgenommen. Mit dem Hirschberger Liedfest will Alexander Fleischer nicht weniger, als dem Lied eine Heimat zu geben - und sei es auch nur für

...