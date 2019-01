Im Blumenhemd der Kälte getrotzt

Erst mal eine Runde „Ficken“, dann geht es auf die Bühne. Hinter dem schlüpfrigen Namen verbirgt sich ein Likör, den man aus fingerhutgroßen Gläschen zu sich nimmt, um keinen Zuckerschock zu bekommen. Im „Backstagebereich“, dem Vereinsheim am Sportplatz, wird gerade ein Tablett mit dem Kirschgetränk herumgereicht. „Auf einen tollen Abend!“, rufen die Künstler und stoßen an, bevor Sänger und Mit-Veranstalter Mick Maier auf seinen Glitzerplateaus nach draußen stöckelt. Das Publikum ist vorbereitet: Seit Stunden wird unterm Dach vor der Bühne getanzt und gefeiert, nun heizt Mit-Veranstalter, DJ Tom Herbig, noch mal kräftig ein.

Es ist kurz vor 22 Uhr, und man kann nun schon sagen, dass das „1. Heisemer Winter Open-Air“ ein Erfolg ist. Hinter den drei Organisatoren von BTM Entertainment liegt eine stressige Woche, in deren Mittelpunkt vor allem der Schnee stand. Oder eben nicht; zwar produzierte die Schneekanone genug von der weißen Pracht. „Aber es blieb nichts liegen“, bedauert Herbig. Voraussetzung seien nämlich Temperaturen um den Gefrierpunkt, auch tagsüber, und die gab es einfach nicht, sodass jetzt nur noch graubraune Matschhaufen von den Bemühungen zeugen. „Es wäre unser Highlight gewesen“, sagt Tom Herbig.

Letztlich hat das Ausbleiben des Winterwonderlands aber doch niemanden vom Kommen abgehalten; die Frauen im Kassenhäuschen zählen 330 Besucher, und da ist die Nacht noch jung – maximal 400, nicht wie ursprünglich angekündigt 1000, dürfen auf die Veranstaltungsfläche. Erdmann und seine Helfer haben vorhin Wein und Mischgetränke nachgeholt, weil der Vorrat zur Neige ging, die Suppenkanone mit dem heißen Chili läuft derweil auf Hochtouren.

Nun ist jedenfalls Maier dran und wird von seinem Fanclub mit lautstarken „Olé, olé“-Gesängen willkommen geheißen. Discoscheinwerfer bringen sein goldenes Jackett zum Funkeln, und sein Schlagerprogramm hält, was Schlaghosen und Hula-Kette versprechen: „Sag mir quando, sag mir wann“, „Über den Wolken“ und Marianne Rosenbergs Evergreen „Du gehörst zu mir“ sorgen für gute Laune.

Guggemusiker spielen „Hulapalu“

Später kommt noch Kathi Kess zu ihm auf die Bühne, die zuvor ihren Auftritt hatte; nun schmettert die junge Sängerin – ihr erstes eigenes Stück heißt „Geil und laut“ – Maite Kellys „Warum hast du nein gesagt?“ und „Tausendmal gelogen“ von Andrea Berg, das nicht nur die zwei drauf haben, sondern auch so ziemlich jeder im Publikum. Den Anfang machten an diesem Abend übrigens die „CGK Eichengeister – Ghost-Guggs“; grün bemalte Gesichter, braune Kutten und Umhänge machen aus den 18 Guggemusikern stilechte Waldgespenster. Auch sie wissen, wie man Stimmung macht: Nämlich mit Andreas Gabaliers „Hulapalu“, eingängigen Zwei-Silben-Rhythmen von Scooter und dem Partyhit „Saufen“. Immerhin, die Combo, in der auch DJ Tom die Posaune spielt, hat ein Alleinstellungsmerkmal: Als vermutlich einziger Veranstalter richtet sie Prunksitzungen für Behinderte aus.

Weiter geht’s danach mit den Organisatoren: Als „Ben@Work“ legt Ben Erdmann auf, dann steht wieder Herbig hinterm Mischpult, dazwischen haben „Janosch & Kevin“ ihren Auftritt und „Pepe Palme“. Unlängst landete der Entertainer auf Platz 1 der „Ballermann-Charts“, und nun hören die Fans seinen neuen Hit, „Pepe Palme hat ’ne Strandfigur“. Letzter Topact des Abends ist „BBKlaus“. Es hält ihn nicht hinter der Bühne, er ist mittendrin, die Autogrammbox im Anschlag, in der Hand eine Dose Limonade.

Mit bürgerlichem Namen heißt er Klaus Aichholzer, saß vor neun Jahren sieben Wochen lang im „Big Brother“-Container und machte mit bei „Deutschland sucht den Superstar“. Das Thermometer zeigt mittlerweile frostige 3,5 Grad – nun, endlich ist der Winter gekommen. Klaus dagegen hat Sommer. Sein Hawaiihemd ist bis zum Nabel aufgeknöpft, er trägt dazu Krawatte, schnörkelige Brust-Tätowierungen und schüttelt energisch den Kopf: „Nein, mir ist überhaupt nicht kalt.“ Und am Schluss darf man sich freuen auf seine Goldstrand-Hits: „Knick Knack“ ist hier jedem geläufig, und auch das unzweideutige „Zehn heiße Mädels“. Bei dem nun auch im Publikum niemand mehr friert. Zum Schluss gibt es eine gute Nachricht für alle Partygänger: Dem Winter Open-Air, dem vorsorglich schon einmal eine „1.“ vorangestellt worden war, soll eine Neuauflage folgen.

