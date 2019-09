Im Einsatz für Kinder in Nepal

Seit 18 Jahren leistet er soziale Hilfe für das Land Nepal. Dort unterstützt der „Heisemer“ Richard May zwei Kinderhäuser in der Hauptstadt Kathmandu sowie den Aufbau einer Schule und eines Hospitals im Bergdorf Bung. Der gelernte Werkzeugmeister gilt zudem als Vereinsmensch. Schon mit 14 Jahren war er aktiver Sänger beim MGV 1884 Leutershausen. Er kickte beim FV Leutershausen und war zudem Teilnehmer bei Volksläufen und Marathonläufen des Laufsportvereins, dessen Vorsitzender er seit 25 Jahren ist.

In der VHS-Veranstaltungsreihe „Hirschberger Lebensläufe“ wird May am Sonntag, 3. November, ab 17 Uhr in der Alten Synagoge porträtiert. Das Gespräch führt wieder Martin Stöhrer.

Das jetzt beginnende Wintersemester der VHS hat aber noch mehr zu bieten, wie die für Hirschberg zuständige Mitarbeiterin Karin Binder bei der Programmvorstellung mitteilte. Zunächst gab es Informationen in eigener Sache. Derzeit gibt es noch keine Regelung für die Nachfolge des einstigen VHS-Leiters in Hirschberg, Ralf Gänshirt, der im August zum Bürgermeister gewählt wurde. Laut der VHS-Leiterin Dr. Cristina Ricca gibt es derzeit zwei „interessierte Personen“. Die Entscheidung soll in der VHS-Vorstandssitzung am 14. Oktober fallen.

Bewährte Kooperationspartner

Die zweite Info in eigener Sache war der Hinweis Binders auf die „Lange Nacht der Volkshochschulen“ anlässlich des 100-jährigen Bestehens. Dieses Jubiläum wird am heutigen Freitag, 20. September, ab 18 Uhr in Weinheim gefeiert. Das VHS-Motto für Semester lautet „Zusammenleben, zusammenhalten“.

Die VHS Hirschberg setzt bei ihren Veranstaltungen auf die bewährte Zusammenarbeit mit den Vereinen. Dies sind der Förderkreis Olympia-Kino, der Partnerschaftsverein, die Eine-Welt-Gruppe, der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge oder die AWO bei den Gesundheitsvorträgen. Ein weiterer Partner ist Tine‘s Café in Großsachsen, wo Brigitte Dahlmann die Literaturnachmittage moderiert. Los geht es am 5. November. Das Motto der Literaturnachmittage lautet „Zukunftsvisionen oder schon Realität?“ Apropos Olympia-Kino. Dort findet in Zusammenarbeit mit dem Förderkreis am 13. Oktober wieder eine Kinomatinee statt. Gezeigt wird der Film „Das Haus am Meer“.

Neu in diesem Semester sind etwa die Sprachkurse „Spanisch für den Urlaub“ (ab dem 16. Januar) oder „Spanisch Auffrischung“ (ab 16. Januar), die Gesundheitskurse „Entspannung für Hochsensible“ (ab 9. Oktober) und „Zeit für mich“, eine Mischung aus Entspannungs- und Bewegungsübungen (ab 9. Januar), sowie die Kreativkurse „Waldwerkstatt. Rubbelbilder“ für Kinder zwischen fünf und acht Jahren (am 2. Oktober) oder „Sonnenanfänger und Windspiele“ für Kinder zwischen fünf und acht Jahren (am 9. Oktober). Wegen der großen Nachfrage wird ein Workshop „Die Vielfältigkeit der Acrylmalerei“ am 19. Oktober angeboten. Und der Yoga-Kurs „Yoga am Nachmittag“ ab 8. Januar wurde ebenfalls neu eingeführt.

Im VHS-Programm finden sich auch alte Bekannte wie die Veranstaltungen „Kultur beim Wein“ oder die Frauenkulturkreise. Während der Frauenkulturkreis mit Gabriele Anton in Leutershausen geschlossen ist, sind bei den Frauenkulturkreisen mit Helga Jeschor in Leutershausen und mit Edna Schröder in Großsachsen noch Plätze frei.

VHS-Mitarbeiterin Binder erinnerte zudem an die guten Räumlichkeiten in Hirschberg, etwa in der Martin-Stöhr-Schule, wo sich das Büro befindet und wo man die Küche sowie den PC-Raum nutzen kann. Auch im Atelier in der Alten Schule in Großsachsen findet man gute Voraussetzungen. hr

