Im Gewerbepark geht die Post ab

Im Gewerbepark Hirschberg hat die Deutsche Post AG einen Briefkasten aufgestellt. Dies teilt das Hirschberger Bürgermeisteramt in einer Presseerklärung mit. Die Post komme damit dem Wunsch vieler Firmen im Gewerbepark und der Initiative der Gemeinde nach einer „postalischen Versorgung“ dieses hoch frequentierten Gebiets nach. Der Briefkasten befindet sich in unmittelbarer Nähe des Kreisels (Goldbeckstraße 1) und wird montags bis freitags um 16 Uhr und samstags um 10 Uhr geleert. Eine Übersicht aller verfügbaren Briefkästen bietet die Post online an. Standorte und Leerungszeiten werden auf einer Karte angezeigt. red

Info: Infos rund um die Post: www.deutschepost.de