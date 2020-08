In den Ferien vom neuen Amt überrascht

Unverhofft kommt oft: Eigentlich steht Karlheinz Treiber gar nicht so gerne im Rampenlicht. Trotzdem – oder gerade deshalb – hat ihn der Gemeinderat von Hirschberg im vergangenen Sommer einstimmig zum Ersten Bürgermeister-Stellvertreter gewählt. Und das ganz ohne dessen Zutun. Damals hatte der inzwischen 64-Jährige ad hoc die Amtsgeschäfte geleitet, bis der neu gewählte Verwaltungschef Ralf Gänshirt Ende September übernahm. Karlheinz Treiber ist Kommunalpolitiker und Künstler mit einem ganz besonderen Verantwortungsbewusstsein. Nun übernimmt der langjährige Kunsterzieher wieder für drei Wochen Urlaubszeit die Geschicke im Rathaus.

Zwischen seinen zwei Welten aus Kunst und Politik will der Leutershausener vor allem eines bleiben: er selbst. „Ich muss nicht geliebt werden“, stellt er im Gespräch klar: „Ich mache das, weil mir die Verantwortung übertragen wurde.“ Gesucht hat er sie jedenfalls nicht. „Nach dem Mund reden möchte ich aber niemandem“, betont er. Das passt ohnehin nicht zu dem Künstler.

In keiner Parteischublade

Karlheinz Treiber redet selten um den heißen Brei herum. Auch, wenn er schon seit 2004 für die Grüne Liste im Gemeinderat sitzt, will er sich in offizieller Funktion nicht in eine Parteischublade stecken lassen. Damit verkörpert er etwas, das seltener zu werden scheint: ein Mann der klaren Worte, der mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hält. Da kann die Wortwahl auch mal derber werden. Auch, wenn es dafür Gegenwind – sogar aus den eigenen Reihen – gibt.

Auch diese Eigenschaften haben ihn wohl unverhofft in sein Amt gehoben. Wie das zustande kam, weiß er selbst nicht so genau. Schließlich war er in den Pfingstferien in Brandenburg im Urlaub. Nach den Gemeinderatswahlen hatte die Grüne Liste, die als stimmenstärkste Fraktion traditionell den Ersten Vertreter stellt, Jürgen Steinle dafür vorgesehen. Wegen Ressentiments aus den anderen Parteien schlug man aber schließlich stattdessen Treiber vor. Der wusste von seinem Glück erst einmal nichts. „Ich wusste ja nicht mal, dass Manuel Just nicht mehr da ist“, erinnert sich Treiber schmunzelnd.

Für das Amt gab er seine Berufung als Kunsterzieher am Feudenheim-Gymnasium in Mannheim auf und legte sogar Pinsel und Stift zeitweise gänzlich zur Seite. „Das tat unheimlich weh. Besonders, meine Schüler gar nicht mehr zu sehen. Ich war Kunstlehrer mit Leib und Seele“, erzählt der 64-Jährige. Doch die neue Funktion habe höchste Konzentration gefordert. Für Treiber anfangs ein Vollzeitjob. Werktags „von acht bis acht Uhr“, am Wochenende Sonderschichten, um sich Rechtsgrundlagen anzueignen und Reden vorzubereiten. Kämmerin Anna Dorothea Richter, die ihn eingearbeitet hat, habe er in dieser Zeit öfter als seine eigene Frau gesehen, berichtet er lachend.

Halbe Sachen gibt es für ihn nicht. „Die Blöße will ich mir nicht geben. Wenn, dann richtig. Ich fühle mich aber nicht getrieben, sondern kann gestalten“, so seine Einstellung. Das Amt habe, etwa in der unparteiischen Funktion des Sitzungsleiters, aber auch für Misstrauen und Entfremdung bei manchem politischen Mitstreiter geführt. Mit seinem neuen „Chef“ Gänshirt fühlt er sich solidarisch.

An seinen allerersten Tag erinnert er sich noch gut. Ein Einbruch in der Schule und kontaminiertes Material im Boden der Kindergartenbaustelle warteten auf ihn. „Fing gut an“, erinnert er sich. Und wurde noch besser: Zu Beginn der Vakanz-Amtszeit kamen das Trinkwasserproblem und eine Haushaltssperre auf Treiber zu. „Probleme, die wir in dieser Form noch nicht hatten“, sagt er.

Aktuell bereitet dem Künstler der Schulbeginn Kopfzerbrechen. Auch der „Odenwald Bike Marathon“ will organisiert werden. Für Corona-Leugner und Partygänger hat er indes kein Verständnis. „Da diskutier’ ich auch nicht“, macht er klar. Das alles zeigt: Das Amt ist keine Formalie, es gilt durchaus folgenschwere Entscheidungen zu treffen. Darunter fällt auch die Erweiterung des Gewerbeparks. Das Bürgerbegehren, für das jetzt Unterschriften gesammelt werden, hält er für den „Ausdruck einer gesunden Demokratie“. „Ich erwarte, dass bei jeder Bodenversiegelung Bürger das Wort ergreifen und auf die Risiken hinweisen“, sagt er und weist Argumente beider Seiten zurück. Der Rat sei zwar die Stimme der Bürger, eine Initiative könne trotzdem ein Korrektiv sein.

Auf die Aussagen der BdS-Verbände Großsachen und Leutershausen angesprochen, betont Treiber: „Heddesheim und Hirschberg sind hinsichtlich der Vielfalt und Fruchtbarkeit ihrer Böden nicht vergleichbar.“ Insofern sei jeder „zubetonierte Meter eigentlich ein Frevel“. Hinterher dürfe dann nicht gejammert werden, wenn Dinge aus der Gewerbesteuer nicht zu finanzieren seien.

