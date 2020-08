Initiative braucht 600 Unterschriften

Seit Donnerstag werden in Hirschberg Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt. Ziel der Initiative ist der Erhalt der Ackerflächen südlich des Hirschberger Gewerbeparks. Eine Mehrheit des Gemeinderats will den Gewerbepark bekanntlich um zehn Hektar nach Süden hin erweitern. Jetzt sollen die Einwohner in einem Bürgerentscheid gefragt werden, ob sie den Beschluss des Gemeinderats vom 20. Juli, einen Bebauungsplan zur Erweiterung des Gewerbeparks Hirschberg Süd aufzustellen, aufheben wollen.

Als Vertrauenspersonen wurden Manfred Maurer aus Leutershausen sowie Arnulf Tröscher, Vorsitzender des Vereins Landerlebnis in Weinheim und seinerzeit auch aktiv beim Bürgerentscheid gegen die Bebauung der Weinheimer Breitwiesen, benannt. Mit dabei ist auch Edgar Wunder aus Edingen-Neckarhausen, der im Landesvorstand des Vereins „Mehr Demokratie“ ist und bereits vielen Initiativen für Bürgerbegehren und -entscheide in der Region beratend zur Seite stand.

Die Initiatoren argumentieren vor allem mit dem sich zuspitzenden Klimawandel, Artensterben und der Verknappung von Ackerflächen für die regionale Nahrungsmittelversorgung gegen das Vorhaben. „Wir können es uns nicht leisten, mit dem Flächenfraß durch Überbauung einfach so weiterzumachen“, heißt es auf den Unterschriftenlisten.

„Folgekosten werden ignoriert“

In einer Pressemitteilung wird vor allem mit den schädlichen Auswirkungen auf Natur und Umwelt argumentiert. Das Plus an Gewerbesteuereinnahmen werde völlig überbewertet, schreibt die Initiative weiter. Von diesen Steuern bleibe Hirschberg aufgrund des kommunalen Finanzausgleichs nur etwas mehr als ein Viertel. Gewerbegebiete böten auch finanzielle Risiken, wie die Corona-Krise aktuell gerade gezeigt habe. Die von der Allgemeinheit zu tragenden Folgekosten für die Infrastruktur, also beispielsweise für Straßen und Kanalisation, sowie höhere Verwaltungsaufwendungen würden völlig ignoriert. Außerdem nehme der Verkehr zu: 40 Prozent mehr Fläche (bezogen auf den heutigen Gewerbepark Hirschberg Süd) bedeute 40 Prozent mehr Verkehr. Schon heute seien die Straßen in Großsachsen und nach Heddesheim zu Stoßzeiten aber völlig überlastet.

Die Möglichkeiten der im Bebauungsplanverfahren vorgeschriebenen Bürgerbeteiligung bewerten die Initiatoren eher als gering, wie Tröscher sagte. Die Erfahrung zeige, dass Einwände und Kritik mit „Textbausteinen aus Word“ beantwortet würden. Mit einem Bürgerbegehren sollten die Menschen vor allem mehr Zeit gewinnen, in einen fairen und ergebnisoffenen Dialog zu treten, sagte er.

Die Zeit, Unterschriften für ein Bürgerbegehren zu sammeln, ist während der Sommerpause nicht gerade optimal, wie Tröscher einräumt. Drei Monate sieht die Gemeindeordnung dafür vor, wenn es um einen konkreten Gemeinderatsbeschluss geht. Ein Monat ist bereits verstrichen. Tröscher zeigte sich aber zuversichtlich, bis zum 20. September das in Hirschberg erforderliche Quorum von 600 Unterschriften zusammenzubekommen.

Die von der Landesregierung wegen Corona bis 31. März 2021 verlängerte Frist für Bürgerbegehren wollen die Initiatoren nicht in Anspruch nehmen. Sie fürchten, der Gemeinderat könnte bis dahin bereits mit Kosten verbundene Aufträge erteilt haben, was gegebenenfalls eine langwierige juristische Auseinandersetzung um die Rechtmäßigkeit eines Entscheids zur Folge hätte.

