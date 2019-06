Jetzt vier Bewerber um Chefsessel

Seit Montag Abend ist es amtlich. Vier Kandidaten treten bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 21. Juli, in Hirschberg an. Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt (51), der CDU-Gemeinderat und Polizeihauptkommissar Christian Würz (52), der Mannheimer Diplom-Ökonom Jens Flammann (54) und Objektpfleger Tobias Wolk (25) aus Leutershausen bewerben sich um die Nachfolge von Manuel Just, der als neuer Oberbürgermeister in die Nachbarstadt Weinheim gewechselt ist. Der Gemeindewahlausschuss hat vier Bewerber zugelassen und einen abgelehnt. Dieser hatte trotz mehrfacher Aufforderung eine erforderliche eidesstattliche Versicherung nicht nachgereicht.

In den vergangenen Wochen haben sich Freie Wähler, Grüne Liste und SPD für eine Unterstützung von Gänshirt entschieden, während die CDU ihren Fraktionssprecher unterstützt. Ohne die Unterstützung einer Partei geht neben Wolk auch der Mannheimer Jens Flammann ins Rennen. Er hatte bis zuletzt eine Kandidatur offengelassen, sich aber am Sonntag dazu entschieden, einen Tag vor Ablauf der Bewerbungsfrist. Überraschend kam am Montag noch der 26-jährige Tobias Wolk hinzu. Der Leutershausener Objektpfleger hatte seine Bewerbung am Freitag abgegeben.

Die Reihenfolge auf dem Stimmzettel wird durch den Zeitpunkt der Abgabe bestimmt, bei den ersten beiden (zeitgleich) entschied das Los. Danach steht Ralf Gänshirt vor Christian Würz, Tobias Wolk und Jens Flammann. Gewählt wird am 21. Juli. Falls kein Kandidat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht, entscheidet eine Nachwahl am 4. August. hr/hje

