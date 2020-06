Jürgen Knackmuß 500. Kinoförderer

Ein wenig ironisch mutet die Situation schon an. „Corona hat uns hier zusammengebracht“, sagt Renate Keppler-Götz. Die Zweite Vorsitzende hat sich mit ihren Vorstandskollegen vom Förderkreis des Olympia-Kinos vor einem Haus im Adalbert-Stifter-Ring in Leutershausen eingefunden, um Präsente zu übergeben. Denn obwohl das Kino aktuell geschlossen ist, gibt es für die Verantwortlichen Grund zur Freude.

Mit zwei Flaschen Secco – und ausreichend Abstand – begrüßt der Förderverein dort in Jürgen Knackmuß sein 500. Mitglied. „In Krisensituationen erhalten wir immer unglaublichen Zulauf aus der Bevölkerung“, erklärt Vorstand und Gründungsmitglied Jürgen Glökler. Die Wertschätzung, die sich dadurch für die Institution zeige, sei gigantisch.

Weil das Kino aktuell keine regulären Einnahmen mit Vorführungen erwirtschaften kann, hat der Förderkreis eine Werbe-Aktion für neue Mitglieder gestartet – mit großem Erfolg. Seit der Schließung vor mehr als sechs Wochen sind 45 Personen dem Förderkreis beigetreten, insgesamt sind es nun schon 531 Mitglieder. Ein Ende des Zuwachses scheint noch nicht in Sicht: „Wir erhalten immer noch Briefe mit Mitgliedsanträgen aus der ganzen Region“, freut sich die Vorsitzende Wiebke Dau-Schmidt. Auch die Möglichkeiten, dem Verein Geld zu spenden oder Gutscheine für spätere Kino-Besuche zu kaufen, würden rege genutzt. „Wir haben auf die Solidarität der Bevölkerung gehofft“, sagen die Ehrenamtler, mit so viel Unterstützung aber habe niemand gerechnet. „Das zeigt uns, wie wichtig den Menschen unser Kino im Ort ist“, betont Schatzmeister Thomas Götz.

„Ohne Mitglieder“, erklärt Götz, „würden wir nicht durch die Krise kommen.“ Um das Kino zu erhalten, ist auch das Jubiläumsmitglied Jürgen Knackmuß vor wenigen Wochen beigetreten. Das Olympia sei eine „wichtige Einrichtung“, betont Knackmuß. Er schätze vor allem die familiäre Atmosphäre und das besondere Programm.

Mit den anlaufenden Lockerungen in Sachen Corona-Vorsorge erarbeitet der Förderkreis aktuell ein Konzept zur Wiedereröffnung. Damit stehe man aber noch am Anfang. Als 500. Mitglied darf Jürgen Knackmuß dann übrigens ein Jahr lang kostenlos ins Kino. „Aber“, so der Jubilar augenzwinkernd, „man kann doch auch freiwillig bezahlen.“ Dagegen haben die Mitglieder des Förderkreises sicher nichts. ksm

Info: Mehr Infos online: www.olympia-leutershausen.de

