Kinder vertreiben Winter

„Winter ade“ und „Schtrih, Schtrah, Schtroh – der Sommerdag is do“ – diese Lieder erklingen wieder am Sonntag, 22. März, beim Sommertagszug. Der Sommertagszug, der in diesem Jahr im Ortsteil Großsachsen stattfindet, ist ein uraltes Brauchtumsfest, mit dem offiziell der Winter verabschiedet wird.

Die Kinder basteln dafür bunte Sommertagsstecken, an deren Spitze traditionell eine süße Hefebrezel und ein ausgeblasenes Ei stecken. Begleitet wird der bunte Zug durch den Ort von den Sommer- und Winterbutzen (mit grünen Tannen und bunten Papierblumen für den Sommer und mit weiß getupftem Stroh für den Winter geschmückte mannshohe Kegel). Dazu spielt eine Musikkapelle und es werden Lieder gesungen.

Zum Abschluss des Umzugs tanzen die Kinder des Sing- und Volkstanzkreises, der den Sommertagszug in Zusammenarbeit mit der Gemeinde auch ausrichtet, in ihren Trachten um die Butzen herum. Als Höhepunkt des Festes wird der Winterbutzen auf dem Schulhof verbrannt und dem Winter damit symbolisch der Garaus gemacht. Die Aufstellung erfolgt um 14 Uhr in der Hintergasse. Der Umzug startet um 14.30 Uhr. Ziel ist der Hof der Grundschule. hr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020