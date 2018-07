Kino an der Mühle: Gartenarbeit oder Rauswurf

Anzeige

Wenn das Wetter mitspielt, zieht das Olympia-Kino Leutershausen an zwei Abenden im Sommer um in den idyllischen Hofladen Zur Mühle in Großsachsen – in diesem Jahr zum siebten Mal.

In stimmungsvoller Atmosphäre präsentieren die Teams von Förderkreis Olympia-Kino und Mühle den Film „Der wunderbare Garten der Bella Brown“. Falls das Wetter schlecht ist, wird der Film im Kino gezeigt. Im Eintritt ist ein Glas Secco inclusive. Als Ausweichtermin gelten der Freitag und Samstag der folgenden Woche.

Zum Inhalt des Films: Ein Zauber liegt über diesem Film – als würde eine keltische Amelie ihr Feenreich entdecken. Doch Bella Brown hat außer der Frisur und dem träumerischen Blick wenig mit der fabelhaften Kultfigur gemeinsam. Zum Beispiel muss sie innerhalb von vier Wochen ihren verwilderten Garten kultivieren, sonst droht der Rausschmiss.