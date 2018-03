Kino mit Kaffee und Kuchen

Anzeige

Vor dem Kino parken die Autos dicht an dicht, und auch drinnen ist jeder Platz besetzt: Beim Förderkreis Olympia-Kino gibt es ein neues Angebot, und schon der erste Termin ist ein voller Erfolg. „Wir sind ausverkauft“, sagt Vize-Vorsitzende Renate Keppler-Götz. Was anderswo „Wohlfühlkino“ heißt, ist in Hirschberg jetzt unter dem schlichteren Motto „Nachmittagskino“ angelaufen. Und das sagt eigentlich auch schon, worum es geht. Zur Kaffeezeit gibt es Koffeinhaltiges und Kuchen: Teller und Maschine stellt die Gemeinde Hirschberg zur Verfügung, während Danielle Fouache, Karin Meixner, Gisela Thünker, Ilse Vogelgesang und Gerda Merkel vom Partnerschaftsverein den Ausschank und das Servieren übernehmen.

Während die Gäste noch ihren Apfelstreuselkuchen auf der Zunge zergehen lassen, wird es dunkel, und der Vorspann des schwedischen Films „Wie im Himmel“ läuft an. Der Klassiker von Kay Pollak erzählt die Geschichte eines kleinen Chors, der durch einen Profi-Musiker zu musikalischen Höhenflügen angespornt wird.

Vier Kino-Nachmittage sind noch geplant, alle in der kühleren Jahreszeit und alle mit „Wohlfühlfilmen“ aus den letzten 15 Jahren. Am 14. April wird „Madame Mallory und der Duft von Curry“ zu sehen sein, im Oktober kann man sich im Rahmen des „Filmfestivals der Generationen“ auf „Das große Rennen“ freuen, und am 5. Dezember gibt es mit „Billy Elliot – I will dance“ das letzte „Nachmittagskino“. Los geht es immer um 15.30 Uhr, im Eintrittspreis von sechs Euro sind Kaffee und Kuchen inbegriffen. stk