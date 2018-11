Kirchenchor sucht Sänger für Messen

Unter Leitung der Musikstudentin Johanna Götz werden für Weihnachten zwei moderne deutsche Messen für vierstimmigen gemischten Chor einstudiert und zu einer vereint. Zum einen sind dies Kyrie und Sanctus aus „Kleine deutsche Messe“ von dem deutschen Komponisten Johannes Matthias Michel und aus „Mass Of All Saints“ Gloria und Agnus Dei von dem britischen Musiker und Komponisten Alan Wilson.

Diese Werke werden am 1. Weihnachtstag (25. Dezember) um 9.30 Uhr im feierlichen Hochamt in der Wallfahrtskirche „Zur schwarzen Madonna“ in Leutershausen aufgeführt. Interessierte Sängerinnen und Sänger lädt der Chor zu den Proben ab 27. November, immer dienstags von 19.30 bis 21 Uhr in das katholische Gemeindezentrum St. Martin, Fenchelstraße 10 in Leutershausen ein. Eine Samstags-Probe (Generalprobe) ist für den 22. Dezember vorgesehen. wn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.11.2018