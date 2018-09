Kleine Gäste machen große Augen

„Haben Sie einen Schlüssel für das Feuerwehr-Fahrzeug?“ Es ist noch nicht einmal halb elf, als ein Vater für den Junior beim stellvertretenden Kommandanten Jürgen Merx nachfragt. Es ist der Tag der offenen Tür bei der Wehr in Heddesheim, und der Junge, standesgemäß bekleidet in Feuerwehr-Overall und mit Helm, wünscht sich im Moment nichts sehnlicher, als in einem Feuerwehrauto Platz zu nehmen. Natürlich wird sein Wunsch erfüllt. Lediglich das Begehr, auch das „Tatü-Tata“ erschallen zu lassen, muss dem kleinen Mann verwehrt werden. Doch schon in wenigen Jahren wird er, vielleicht gar ohne vorher auf der Warteliste zu stehen, seinem Wunsch näher kommen.

„Heute sind unheimlich viele junge Familien mit kleine(re)n Kindern unterwegs“ bemerkt Merx. Die Jugendwehr stand am Sonntag ziemlich im Mittelpunkt. Vom Verkauf von Spielzeug rund ums Thema Feuerwehr und von Waffeln zum Aufbessern der Jugendkasse wurde auch für die ganz Kleinen Gesichter-Anmalen geboten. Doch nicht alle Kunstwerke der Visagisten hielten lange. Vor allem dann nicht, wenn mit dem Feuerwehrschlauch ein „brennendes Haus“ gelöscht wurde und der Löschstrahl sich verirrte. Für die Besucher, die dabei nicht nass wurden, war das schon spaßig.

Auch der am Nachmittag inszenierte Löschangriff der Jugendwehr auf das inzwischen wieder hergestellte Häuschen sorgte für Stimmung. Große Augen in kleinen Gesichtern, als der Löschwagen, jetzt tatsächlich mit Blaulicht und Signal anrückte. Der Zugführer besah sich die Schadensstelle und legte umgehend die Vorgehensweise fest. Schläuche wurden ausgerollt. Viele Zuschauer waren derart fasziniert, dass sie gar nicht realisierten, was nun kommen musste. „Ihs“ und „Ähs“ waren von der auseinander springenden Menschenansammlung zu vernehmen, als das Löschwasser nicht nur das brennende Ziel, sondern auch allzu neugierige Schaulustige „löschte“. Aber es war ja warm und niemand nahm ernsthaft Schaden.

Fahrzeuge im Blickpunkt

Großes Interesse fand auch wieder der Fuhrpark. Hier stand im Mittelpunkt des Informationsdurstes der neue GWT, der am vergangenen Wochenende offiziell an den Kommandanten Dieter Kielmayer übergeben worden war. „Do is jo ganix drin!“ war wiederholt zu hören. Doch direkt neben dem Fahrzeug standen sechs Container, verschieden bestückt, die, je nach Art des Einsatzes blitzschnell in der notwendigen Reihenfolge auf den Wagen kommen. „Ach so! Glasse!“, freuten sich die Besucher über die interessante Information. Auch der kulinarisch interessierte Festbesucher wurde wieder einmal verwöhnt. Kaffee und Kuchen im Bürgerhaus, Spieße, Bratwurst und Pommes und erfrischende Kaltgetränke im und vor dem Gerätehaus sorgten für das leibliche Wohl.

Die Stimmung war wieder prächtig – bis das Gerücht aufkam, Pommes und Weizen würden ausgehen. Doch wer so gut vernetzt ist wie die Feuerwehr Heddesheims, wer viele Vereine kennt und über den Bauhofleiter Wolfgang Unverricht auch noch in die Nachbargemeinden seine Fäden gezogen hat, der muss vor so einem Dilemma keine Angst haben. Ein Anruf des „privaten“ Unverricht, und alle Befürchtungen wurden abgewehrt. Auch das kann die Feuerwehr.

