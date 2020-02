Kleiner Drache erzählt Geschichten

Der kleine orangene Drache wird einfach auf eine Lautsprecherbox gestellt und schon wird die Geschichte der Maus, von Wickie oder von Biene Maja abgespielt. Tonies nennt man diese neue Form der Hörbücher. 30 dieser Art hat die Gemeindebücherei jetzt angeschafft, um mit der Zeit zu gehen und den Kindern einen weiteren Hörspaß zu bieten. Hinzu kommen 15 Nintendo-Switch-Spiele, die die Einrichtung gekauft hat.

Bürgermeister Ralf Gänshirt und die neue Büchereileiterin Merle Otte stellten in der Filiale in Leutershausen die neuen digitalen Errungenschaften für den Hirschberger Nachwuchs vor. „Neue Medien spielen eine immer größere Rolle. Und wir wollen die Wünsche unserer Leser, Hörer und Spieler erfüllen“, erläuterte Gänshirt. Büchereileiterin Otte fügte hinzu, dass diese Tonies bei Kindern sehr beliebt seien. Ein Tonie entspricht dabei einer CD/DVD. Die 30 digitalen Hörbücher wurden für beide Zweigstellen angeschafft. Sie sind für Kinder ab drei Jahren geeignet. Die Nintendo-Switch-Spiele sind für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Sie sind zunächst nur in der Filiale im alten Feuerhaus „stationiert“. „Wir werden mal schauen, wie es läuft“, ergänzte die Büchereileiterin. Klar ist aber, dass auch Kinder in der Filiale in der Großsachsener Grundschule in den Genuss dieses neuen digitalen Angebots kommen.

Leiterin Otte ging im Gespräch auf das Gesamtangebot der Gemeindebücherei ein. Zum Medienangebot mit Literatur, Sachbüchern, Zeitschriften, Filmen und Hörbüchern für alle Altersstufen gehören auch digitale Angebot wie die Nutzung der „Onleihe“ und neuerdings der Zugang über die „Metropolbib“ zu Brockhaus und Jugendbrockhaus sowie zum Personen- und Länderlexikon „Munzinger“. Hirschberg ist Mitglied bei der „Metropolbib“, also der E-Ausleihe Rhein-Neckar. Hirschberger Bibliothekskarteninhaber profitieren somit von dem Angebot in der Region.

Bücher auf Rädern

Die Leseförderung und die Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten nimmt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Gemeindebücherei ein. So gibt es Kinderveranstaltungen, Bilderbuchkino, Theaterveranstaltungen und für Erwachsene Lesungen. Bücher auf Rädern, also den Medienbringdienst für ältere oder körperlich beeinträchtige Leser, ist ein weiteres Angebot. Und den kleinen Schmökern werden zusätzlich noch Rätsel des Monats geboten.

Auf die Zusammenarbeit mit den zwei Grundschulen wird großen Wert gelegt, wie Otte berichtete. An der Martin-Stöhr-Schule gibt es etwa Bibliotheksführungen.

Zudem werden thematische Medienkisten oder auf Wunsch Antolin-Kisten zusammengestellt. Ähnliches gilt auch für Großsachsen, wo zusätzlich noch Bibliotheksführerscheine für die vierten Klassen sowie die Frederick-Woche organisiert werden. Die Gemeindebücherei hat noch mehr im Angebot. So gibt es die Hirschberger Bücherzwerge, also die Vorlesestunde für Kinder im Kindergartenalter und Eltern, oder die Hirschberger Bücherbabys. Dabei werden vierteljährlich Medienkisten mit Bilderbüchern für Kleinkinder an die elf Kleinkindgruppen, aber auch an Ärzte verteilt. Neugeborene erhalten zudem eine Buchtasche als Geschenk. Und mit dem evangelischen Kindergarten in Leutershausen und dem in Großsachsen sowie mit dem Waldkindergarten arbeitet man ebenfalls bei Ausleihe und Vorleseaktionen zusammen.

Das Bilderbuchkino gibt es auch noch; es findet fortan in Leutershausen mittwochs von 15 bis 16 Uhr statt und einmal monatlich ist auch das Kamishibai-Theater in der Großsachsener Grundschule. hr

