„Klimaschutz geht alle an“

Wenn es um Prognosen geht, ist Revierförster Walter Pfefferle sehr vorsichtig. Es gibt zu viele offene Fragen. Haben wir 2018 ein Ausnahmejahr oder wird diese Jahrhunderthitze zur Normalität? Klar ist für ihn, dass der menschliche Einfluss auf das Klima unbestritten ist. Rein forstlich könne man das Klimaproblem nicht lösen. Dies sei eine politische und gesellschaftliche Aufgabe.

Doch wie sollten die Forsteinrichtungen jetzt reagieren? Etwa auf bestimmte Baumarten setzen, die die Hitze besser vertragen. Hierzu zählen Zedern, Baumhasel, Kastanien oder mediterrane Eichen. In manchen Waldgebieten werden diese Bäume schon getestet. Im Hirschberger Wald werden ebenfalls derartige Bäume angepflanzt. So wurde im Herbst 2017 Frühlingsahorn gepflanzt und im Frühjahr 2019 will Pfefferle Zedern setzen. Ob dies Erfolg haben wird, zeigt sich erst in 30 oder 40 Jahren. „Die Sache ist sehr langwierig“, ergänzt Pfefferle – die Gefahr besteht also darin, dass man erst Jahre später sieht, ob die Maßnahmen greifen oder nicht.

Unterwegs spricht er zwei weitere Themen an, die mit der Hitze zusammenhängen. Die Waldbrandgefahr sei noch nicht gebannt, und abgestorbene Äste stellten eine Gefahr dar: „Bei Sturm oder Gewitter sollte man den Wald generell meiden.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018