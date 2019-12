„Kling, Glöckchen“ auf Porzellan

Das musikalische Zusammenspiel harmonierte: Kantor Andreas Well stimmte auf dem Glockenspiel aus Meißener Porzellan am Hirschberger Rathaus im Ortsteil Leutershausen „Kling, Glöckchen, klingelingeling“ und „Fröhliche Weihnacht überall“ an, und die 40 Bläser des evangelischen Posaunenchors spielten unter der Leitung von Christiane Binz das Weihnachtslied weiter. Das Einzige, was an diesem Mittag des Heiligabends nicht richtig mitspielte, war das Wetter: Der Regen sorgte dafür, dass der ein oder andere lieber zuhause blieb.

Glücklich, wer da einen Schirm dabeihatte. Und wer sich aufwärmen wollte, konnte zum Stand der zwei BdS-Ortsverbände gehen, um sich einen Glühwein zu holen. Gespendeten Christstollen gab es noch dazu.

Bürgermeister Ralf Gänshirt begrüßte gemeinsam mit seinem Stellvertreter Karlheinz Treiber die Gäste und verteilte in seiner Kurzansprache viel Lob. Gänshirt dankte allen Mitwirkenden, die an den vier Adventssonntagen sowie an Heiligabend für die besinnliche Stimmung gesorgt hätten. Da war zunächst der BdS, der Glühwein und Stollen spendierte. Sein Dank galt auch Kantor Well für dessen perfektes Anspiel der Glocken. Die Nächsten, denen der neue Rathauschef dankte, war der Posaunenchor unter der Leitung von Dirigentin Binz. Für die Musik an den Festtagen sorgte zudem der Chor der Sängereinheit unter der Leitung von Musikdirektor Thomas Reiß sowie der Chor der Martin-Stöhr-Grundschule unter der Leitung von Katrin Birkenstock. „Diese kleine Konzertreihe an den Adventssonntagen ist schon etwas Besonderes“, meinte Gänshirt. Dank sagte er ferner Gustav Weber, der wieder eine Krippenausstellung in der Rathausgalerie organisierte hatte.

Nach der Kurzansprache spielten zunächst die Jungbläser „Lasst uns froh und munter sein“, und Kantor Well folgte mit dem Lied „Hört der Engel helle Lieder“. „O Tannenbaum“ und „Jingle Bells“ waren ebenfalls zu hören und zum Abschluss erklang „O du fröhliche“. Die Bläser zogen anschließend zum Kurrendeblasen durch den Ort.

Derweil wurde auch auf dem Friedhof gesungen. Denn der MGV 1884 lud zum Weihnachtssingen ein. Als Erstes erklangen „Es ist ein Ros entsprungen“ und das „Trommellied“. Danach las Simon Kolb aus der Bibel vor. Und nach den Liedern „Weihnachtsglocken“ und „White Christmas“ hielt Bürgermeister-Stellvertreter Treiber eine Ansprache über den Sinn der Heiligen Nacht. MGV-Vorsitzender Harald Brand und Chorleiter Michael Kuhn sprachen ebenso Grußworte, zum Abschluss sang man gemeinsam „O du fröhliche“. hr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.12.2019