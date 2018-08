Anzeige

Drei Gebäudekomplexe

Architekt Fischer arbeitete sich in der Sitzung sozusagen von Stockwerk zu Stockwerk voran. Das dreigliedrige Gebäude sieht im Erdgeschoss in der Mitte unter anderem den Verwaltungs- und Besprechungsraum vor. Der Komplex auf der rechten Seite ist für die Gruppenräume und für den Schlafraum gedacht, der linke Komplex für den Mensabereich. Zudem finden sich auf der linken Seite Mehrzweckraum (80 Quadratmeter groß) und Küche. Der Eingangsbereich soll nach dem Willen der Planer einen Platzcharakter entfalten.

Beim Thema „Mehrzweckraum“ entwickelte sich eine kontroverse Debatte. Denn die SGL regte einen separaten Mehrzweckraum an, den auch Hirschberger Vereine nutzen konnten. Während Rathauschef Just, FW-Fraktionssprecher Werner Volk und auch CDU-Gemeinderat Thomas Götz „Nutzungskonflikte“ sahen und den Kindergarten eigentliche ausschließlich der Einrichtung zur Verfügung stellen wollten, sahen dies GLH-Sprecherin Monika Maul-Vogt und SPD-Sprecher Dr. Thomas Scholz überhaupt nicht so. Am Ende der Debatte blieb es bei der vorgelegten Planung für den Mehrzweckraum. Wie, von wem und wann er genutzt werden kann, gilt es noch festzulegen.

Denn die Mehrheit sprach sich dafür aus, den Mehrzweckraum in den Planungen drin zu lassen und alles andere später zu regeln. Architekt Fischer ging daraufhin zum Obergeschoss und zu den Materialen über. Hier gab es keine Einwände. Auch bei der Vergabe zur Gestaltung der 1640 Quadratmeter großen Außenanlage mit Spielplätzen hinter dem Gebäude erfolgte die Zustimmung. Den Planungsauftrag über 375 000 Euro erhält das Büro „Faktorgrün“ aus Freiburg/Heidelberg.

Fachplaner Klaus Berner vom Büro Balck und Partner aus Heidelberg stellte die Gebäudetechnik, also Heizung und Lüftung, vor. Demnach wird eine Fußbodenheizung eingebaut. Die kontrollierte Lüftung erfolgt mit dezentralen Geräten, die in die Fenster und in die Verkleidung integriert werden. Außerdem ist eine Anbindung an die Heizzentrale der Martin-Stöhr-Schule geplant.

Kein Passivhaus

Zusätzlich erhält das Büro Balck und Partner den Auftrag, ein Nahwärmekonzept für die Heinrich-Beck-Halle und die Martin-Stöhr-Schule zu erstellen. Ein Passivhausstandard, wie von GLH-Gemeinde Thomas Herdner aus Gründen des Klimaschutzes mehrfach angeregt, kam für den Fachplaner nicht infrage: Die „wahnsinnigen Investitionen“ würden die paar Kilowattstunden nicht rechtfertigen, so sein Tenor. Damit war auch dieser Punkt vom Tisch.

