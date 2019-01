Konzert im Weißen Lamm

Die Band Zimmerman’s Friends spielt am Freitag, 1. Februar, 20 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) zum zweiten Mal im Wirtshaus „Zum weißen Lamm“ in Großsachsen, Breitgasse 7. Gag Geisinger, Bernd Hoffmann und Bernd Windisch sind „alte Hasen“ in der hiesigen Musikszene und seit vielen Jahren in jeweils unterschiedlichen Bands und Projekten unterwegs. Sie teilen aber eine gemeinsame Leidenschaft: „American Song Poetry“ unter anderem mit Songs von Bob Dylan, J. J. Cale, Bruce Springsteen und Neal Young – ein Streifzug durch die amerikanische Song-Poetry mit drei Stimmen, allerlei Gitarren, Blues-Harps und Akkordeon. Für das leibliche Wohl sorgt wie immer die Lammküche.

Karten gibt es unter der Telefonnummer 06201/5 72 57, Sitzplatzreservierungen oder Sitzplatzgarantie sind nicht möglich. wn

