Konzert mit zwei Ensembles

Zwei außergewöhnliche Ensembles kommen zusammen und laden zu einem Abend der geballten akustischen Frauenpower mit fantasievoller Substanz ein. Als [sy’zan] haben neun Sängerinnen zusammengefunden, die vielfältige Vokalmusik aus unterschiedlichen Epochen und Stilen gemeinsam zum Leben erwecken.

Das Ensemble liebt ein breites Repertoire und sucht auch gerne Kontraste, wie zum Beispiel zwischen Romantik, Neuer Musik und Pop. [sy’zan] überzeugten im November beim Landeschorwettbewerb und bereiten sich momentan auf den Deutschen Chorwettbewerb vor.

Jazzabella nennt sich das Quartett aus Trompete (Hannah Maradei Gonzalez), Altsaxofon (Gesa Marie Schulze), Posaune (Karoline Vogt) und Baritonsaxofon (Ricarda Hagemann). Die Gruppe bietet Musik aus den Bereichen Jazz, Latin und Pop in größtenteils eigenen Arrangements. Übrigens: Alle Musikerinnen des Abends studierten an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim. Das Konzert ist am 7. April ab 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche. red/wn